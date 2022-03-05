شوف آخر عروض العثيم الجبارة.. تنزيلات حملة ترويجية شعارها عروض تغنيك وتكثر مقاضيك

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عروض العثيم بالمملكة هذه الفترة، عبر محركات البحث المختلف هناك مجموعة من الأسئلة تدور حول العروض الخاصة بأسواق عبدالله العثيم، وموعد هذه العروض والمنتجات التي ستكون عليها العروض، وذلك لأن خلال شهر فبراير تقوم أسواق عبد الله العثيم بعمل مجموعة كبيرة من التخفيضات والعروض على مجموعة كبير ة من منتجاتها بمناسبة انتهاء فصل الشتاء، وإليكم خلال موضوع هذا اليوم سيكون عن بعض العروض الخاصة بأسواق العثيم لشهر فبراير.
عروض العثيم استعدادا لشهر رمضان المبارك وتخفيضات شاملة عامة لا تفوتك
تاريخ تأسيس أسواق عبدالله علي العثيم
كانت فكرة وتأسيس أسواق العثيم من قبل رجل الأعمال السعودي عبدالله صالح علي العثيم، والذي قام بتأسيسه في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية في الثمانينات من القرن الماضي، ولكن نجح نجاح كبير في هذا المشروع وأصبح مميزة جدًا في السعودية ومفضله لدى معظم المواطنين، ويوجد داخله مجموعة كبيرة من المنتجات التي يحتاج إليها جميع المنازل.
أفضل العروض من عروض العثيم الاسبوعية
تقدم أسواق العثيم مجموعة من العروض المتميزة كل أسبوع وإليكم بعض هذه العروض خلال السطور القادمة:
- تخفيضات العثيم بزلاء خضراء هورتكس مع جزر 4 حبات بسعر 14.25 ريال سعودي.
- عروض العثيم اليوم الاثنين لاتينا بازلاء مجمدة 3 حبات بسعر 11 ريال سعودي.
- العثيم العروض الترويجية 3 حبات فاصوليا هالي بسعر 5.90 ريال سعودي.
- مهرجان الطازج العثيم كاسترد هالي بودرة 3 حبات بسعر 11.50 ريال سعودي.
- عروض العثيم الاثنين معجون طماطم فيكتو بسعر 7.50 ريال سعودي.
- عروض اسواق العثيم ورق عنب أميفا بسعر 12.50 ريال سعودي.
- عروض العثيم الاثنين اليوم صدور دجاج طرية لاتينا بسعر 26.95 ريال سعودي.
- عروض العثيم الرياض اليوم كريمة تزيين هالي للكيك 4 حبات بسعر 14.25 ريال سعودي.
- العثيم ماركت اكتساب مياه هالي سعر الكرتونة 11.95 ريال سعودي.
- عروض هايبر العثيم كريم كراميل رياض فود بسعر 43.95 ريال سعودي.
- عروض العثيم جده نشا الذرة رياض فود بسعر 13.95 ريال سعودي.
- عروض الاثنين العثيم كاسترد زدني بودر بسعر 5.95 ريال سعودي.
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