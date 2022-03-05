شوف عروض اكسترا لشهر رمضان المبارك من موقع اكسترا تخفيضات كبرى على الأجهزة الإلكترونية

عادة ما تقدم عروض اكسترا العديد من الخيارات لكافة المتسوقين سواء عبر الموقع الالكتروني أو من خلال معارض اكسترا المنتشرة في مختف أنحاء السعودية. وبمناسبة قرب حول شهر رمضان المبارك يقدم موقع اكسترا تخفيضات كبيرة على المئات من الأجهزة الإلكترونية والكهربية. حيث تشمل عروض رمضان تخفيضات على الثلاجات، التلفزيونات، الأفران وغسالات الصحون وغيرها. كما توجد خصومات على أجهزة التكييف المختلفة مع اقتراب فصل الصيف.

عروض اكسترا

احصل على نسبة خصم 32.5% عند طلب ثلاجة كلاس برو باب جانب باب 19.9 قدم باللون الفضي. تعرض بسعر 2699 ريال بدلاً من 3999 ريال ويحصل المشتري عى هدية مع الجهاز بقيمة 250 ريال.

اشتري ثلاجة إل جي 16.9 قدم لينير كمبروسير بسعر 3499 ريال بدلاً من 5249 ريال ووفر مبلغ 1750 ريال. أي ان نسبة الخصم 33.33%، يقدم الموقع هدية مع المنتج بقيمة 250 ريال سعودي.

خصم بنسبة 41.82% على ثلاجة هاير باب جانب باب، 17.8 قدم سعة 504 لتر بسعر 3199 ريال بدلاً من 5499 ريال. قيمة الخصم 2300 ريال كما تقدم هدية مع المنتج بقيمة 250 ريال.

موقع اكسترا

تلفزيون كلاس برو 65 بوصة فائق الوضوح، أندرويد معروض بنسبة خصم 43.19% احصل عليه بسعر 2499 ريال بدلاً من 4399 ريال بالإضافة إلى هدية بقيمة 599 ريال.

احصل على نسبة خصم 56.92% على تلفزيون إل جي 65 بوصة ذكي فائق الوضوح، واختر مجموعة من الهدايا المجانية من اكسترا بقيمة 599 ريال. وفر 7400 ريال سعودي عند شراء هذا الجهاز ضمن عروض إكسترا بسعر 5599 ريال بدلاً من 12999 ريال. يتميز الجهاز بتقنية oled حيث يكون ذاتي الإضاءة ويعمل بدقة 4 كي مما يوفر التباين المطلق وإظهار الألوان الحقيقية بنسبة 100%. يحتوي على معالج a7 من الجيل الرابع الذي يعمل بالذكاء الإصطناعي.

استفد بنسبة خصم 53.33% على جهاز تلفزيون سوني 75 بوصة فائث الوضوح. واحصل على هدية مجانية بقيمة 999 ريال مع المنتج. علماً بأن المنتج معروض لفترة محدودة عبر موقع اكسترا الالكتروني بسعر 6999 ريال سعودي بدلاً من 14999 ريال وبذلك يوفر المشتري مبلغ ثمانية آلاف ريال سعودي.

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