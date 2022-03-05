نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف خصومات نصف الثمن هايبر بنده على الأجهزة الكهربائية الهواتف و الشاشات مارس 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة خصومات نصف الثمن هايبر بنده على الأجهزة الكهربائية الهواتف و الشاشات مارس 2022، حيث يتوفر موزع مياة دويتس سعة 630 وات بسعر 230 ريال بدلاً من 460 ريال خصم 50%، يتوفر صانعة شورو دوتس سعة 700 وات بسعر 49 ريال بدلاً من 79 ريال خصم 40%، يتوفر شواية كينوود بسعر 209 ريال بدلاً من 339 ريال خصم 39% ضمن عروض الأجهزة الكهربائية هايبر بنده.

خصومات نصف الثمن هايبر بنده

يتوفر صانعة ساندويتش سنكور بسعر 89 ريال بدلاً من 159 ريال خصم 44%، يتوفر ضمن خصومات نصف الثمن هايبر بنده مايكروويف كينوود سعة 20 لتر بسعر 224.50 ريال بدلاً من 449 ريال خصم 50%، كما يتوفر ضمن تخفيضات هايبر بنده حتى 21 مارس فرن كهربائي أي تي سي سعة 60 لتر بسعر 349 ريال بدلاً من 469 ريال خصم 26%، يتوفر خلاط يدوي دوتس سعة 250 وات بسعر 35 ريال بدلاً من 59 ريال خصم 41%.

عروض الأجهزة الكهربائية هايبر بنده

يتوفر خلاط مع وعاء كولين سعة 150 وات بسعر 65 ريال بدلاً من 95 ريال خصم 32%، يتوفر ضمن عروض الأجهزة الكهربائية هايبر بنده ترمس ستانلس ستيل بمقبض خشبي شاها سعة 1.4 لتر، كما يتوفر ضمن تخفيضات هايبر بنده حتى 21 مارس بسعر 80 ريال بدلاً من 119 ريال خصم 33%، يتوفر خلاط يدوي أريتا 3 في 1 بسعر 87.50 ريال بدلاً من 175 ريال خصم 50%.

تخفيضات الهواتف هايبر بنده

يتوفر لينوفو كي 14 تقنية الجيل الرابع 4G سعة 32 جيجابايت و2 جيجا رام حجم 6.5 بوصة كاميرا 2+13 ميجا بيكسل، ضمن تخفيضات الهواتف هايبر بنده بسعر 359 ريال بدلاً من 449 ريال خصم 20%، كما يتوفر ضمن عروض مارس 2022 سامسونج اي 52 إس تقنية الجيل الخامس 5G سعة 128 جيجابايت و8 جيجا رام حجم 6.5 بوصة كاميرا 5+5+12+64 ميجا بيكسل بسعر 1499 ريال بدلاً من 1659 ريال خصم 10%.

عروض هايبر بنده حتى 21 مارس

يتوفر فيفو واي 51 تقنية الجيل الرابع 4G سعة 128 جيجابايت و 8 جيجا رام حجم 6.5 بوصة كاميرا 2+8+48 ميجا بيكسل، ضمن عروض مارس 2022 بسعر 899 ريال بدلاً من 999 ريال خصم 10%، يتوفر ضمن تخفيضات الهواتف هايبر بنده عرض خاص على فيفو في 20 تقنية الجيل الرابع 4G سعة 128 جيجابايت و 8 جيجا رام حجم 6.4 بوصة كاميرا 2+8+64 ميجا بيكسل بسعر 1229 ريال.

عروض الشاشات هايبر بنده

يتوفر ضمن تخفيضات مارس 2022 تلفزيون إمبكس جلوريا 40 بوصة ال اي دي إتش دي بسعر 699 ريال بدلاً من 789 ريال خصم 12%، يتوفر تلفزيون إمبكس جلوريا 55 بوصة سمارت ال اي دي يو إتش دي بسعر 1399 ريال بدلاً من 2199 ريال خصم 37%، يتوفر تلفزيون سكاي وورث 32 بوصة أندرويد بسعر 799 ريال بدلاً من 999 ريال خصم 20% ضمن عروض الشاشات هايبر بنده.