بدون مفرمة ولا كبة.. طريقة عبقرية لفرم اللحمة في المنزل بسرعة الصاروخ بحاجة موجودة فى كل بيت

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عمر شويل - جدة بدون مفرمة ولا كبة.. طريقة عبقرية لفرم اللحمة ، اللحمة المفرومة يتم استخدامها في تحضير أطباق عديدة شهية ولذيذة مثل كرات اللحم وكفتة الحاتي واستخدامها أيضاً في حضير المكرونة بالبشاميل وغيرها من الأطباق الشهية واللذيذة، ولكن الذي يمنع سيدة المنزل من تحضير هذه الأطباق عدم توفر اللحم المفروم لديها فيمكن أن يكون موجود لديها قطع من اللحم الصحيحة وتحتار في فرمها لعدم توفير كبة أو مفرمة خاصة لفرم اللحم، ولكن هناك عدة طرق يمكن أن يتم استخدامها لفرم اللحم وسوف نقدم لكم البعض منها عبر السطور القادمة.

بدون مفرمة ولا كبة.. طريقة عبقرية لفرم اللحمة

نقدم إليك سيدتي أسهل طريقة لفرم اللحم بدون مفرمة في البيت، فمن الآن لن تتعذبين في البحث عن طريقة تساعدك أن تقومي بفرم اللحم ومنها:

فرم اللحم بالمبشرة

هي من الطرق البسيطة التي يتم استخدامها لفرم اللحم بكل سهولة حيث تتم كالتالي:

عليك بتقطيع اللحم لقطع متوسطة الحجم.

ثم توضع في أكياس وتركيها في الفريزر لتتجمد.

يتم إخراج كيس اللحم وتترك قليلاً حتى يذوب التجميد.

ولكن عليك باستخدامها نصف تجميد قبل أن يذوب الثلج من عليها تماماً.

ثم يتم إحضار المبشرة ويتم بشر اللحم وهي مجمدة حتى تحصلين على لحم مفروم.

وبهذه الطريقة تكوني قد حصلتي على لحم مفروم ويمكن أن يستخدم في تحضير الأطباق الشهية.

فرم اللحم بالسطور

أيضاً هي من الطرق اليدوية البسيطة التي تستخدم عند فرم اللحم بطريقة متاحة للجميع حيث يتم استخدامها كما يلي:

يفضل أن يتم استخدام اللحم وهو لين ويكون من الأفضل إذا تم استخدام لحم البفتيك.

ثم يتم تقطيعه شرائح رفيعة جداً وتوضع في أكياس ثم تركيها في الفريزر.

ويتم الدق عليها باستخدام الساطور أو شاكوش اللحم حتى أن تصبح ناعمة.

طرق تتبيل اللحم المفروم

التوابل هي الشيء الوحيد الذي يعطي للحم طعم ومذاق جيد لذا تقوم بعض السيدات باستخدام بعض من التوابل عند تتبيل اللحم كالآتي:

المكونات:

2/1 كيلو لحم بقري مفروم.

1 ملعقة صغيرة مسحوق بصل.

1 ملعقة صغيرة ملح.

2 ملعقة صغير زعتر جاف.

2/1 ملعقة صغيرة فلفل أسود.

4/1 ملعقة صغيرة قرفة.

طريقة التحضير: