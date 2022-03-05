شوف عروض بنده الأسبوعية خصومات وتخفيضات تصل ل 70% ولمدة 10 أيام

عروض بنده الأسبوعية، تكون شركة بنده من إحدى الشركات الحريصة في تقديم العروض القوية والكبيرة التي تكون مصاحبة للخصومات الرائعة والمتميزة جدًا، فمن الممكن أن تطرح وتقدم تلك العروض والخصومات أما تواجدها بصورة يومية وأيضًا أسبوعية، حيث أن تلك الشركة من الشركات التي استحوذت ونالت العديد من التوزيعات الأساسية التي يكون عددها نحو أربعة بالمملكة العربية السعودية، وكذلك تشمل شركة بنده على ستمائة شاحنة حتى يتم التوصيل لسبعون ألف منتج أو سلعة غذائية وغير غذائية أيضًا.

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عروض بنده السعودية

خصومات بنده من أكبر وأقوى الأسواق بالمملكة العربية السعودية، كما أن ذلك السوق يتواجد ويتوافر به كافة المنتجات والمستلزمات أما أن تكون الغذائية والغير غذائية من سلع يحتاج لها كل شخص مقيم بالمملكة العربية السعودية. حيث أن ذلك السوق يقوم بمنح وعرض وتقديم أصناف متعددة في السوق بالجودة الرائعة والممتازة التي يحتاج لها ويريدها كل مقيم في المملكة العربية السعودية لكي يتم توافرها بسعر قليل يناسب كل شخص في السعودية، كما أن الشركة تعد من الشركات التي نالت جوائز متعددة أثناء تاريخها.

تخفيضات بنده اليوم

تنزيلات بنده على لحم الغنم من النوع امريكانا مقدار 400 جرام عدد اثنان حبة تكون بسعر 11.95 بدلًا من 21.80 ريال سعودي.

خصومات بنده اليوم 3 * 340 جرام من فرانك الدجاج من النوع امريكانا عدد اثنان قطعة تكون بسعر 16.95 بدلًا من 25.90 ريال سعودي.

450 جرام من الخضار نوعه امريكانا عدد اثنان قطعة تكون بسعر 15.95 بدلًا من 19.90 ريال سعودي.

500 جرام من السمبوسة الجبن بالفرن من النوع امريكانا تكون بسعر 13.95 بدلًا من 17.95 ريال سعودي.

1.344 كيلو من برجر الغنم نوعه امريكانا يكون بسعر 38.50 بدلًا من 47.50 ريال سعودي.

خصومات بنده اليوم