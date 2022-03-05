شوف عروض بنده الأسبوعية خصم من 20 وحتي 65% أقوى عروض السعودية اليوم

هايبر بنده يكون من الأسواق التي شيدت وبنيت بعام 1979، كما أن هذه الشركة تعتبر من الشركات الكبيرة والمهمة أيضًا التي تتواجد بالمملكة العربية السعودية، وأيضًا أصبح السوق يعد سوق مالي وتجاري ومركزي، وذلك لكي يباع كل السلع والمستلزمات التي يحتاج لها يرغب بها كل مواطن بالمملكة العربية السعودية حتى استطاع الهايبر أن يوفر ويعرض المستلزمات والمنتجات الأخرى سواء كانت الغذائية أو الغير غذائية إلى أن أصبح ذلك السوق من الشركات والأسواق الناجحة والشهيرة في السعودية.

عروض بنده الأسبوعية

يكون هايبر بنده سوق يتواجد ويتوافر فيه كل المنتجات والسلع التي يريدها ويطلبها كل مقيم في المملكة العربية السعودية، أما أن تكون من السلع والمستلزمات الغذائية والغير غذائية أو الأجهزة الإلكترونية والمنزلية والكهربائية التي تعمل شركة بنده على توفيرها ذلك الهايبر، فيمكن أن يتم العرض والتقديم لتلك العروض والخصومات مع بالصورة الأسبوعية واليومية أيضًا على كل منتج في الهايبر إلى كل العملاء في المملكة العربية السعودية.

عروض بنده السعودية

خصومات بنده معقم اليدين من النوع بنده مقدار 1 لتر يكون بسعر 29.95 بدلًا من 39.95 ريال سعودي.

خصومات بنده ليفة الجسم الطويلة المزدوجة من النوع بنده سعرها يكون 9.95 بدلًا من 14.95 ريال سعودي.

معقم اليدين مقدار 250 مل من النوع بنده يكون بسعر 11.95 بدلًا من 19.95 ريال سعودي.

صابون سائل اليدين من النوع بنده مقدار 500 عدد اثنان قطعة يكون بسعر 7.95 بدلًا من 29.90 ريال سعودي.

تخفيضات بنده