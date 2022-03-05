نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض بنده الأسبوعية خصم من 20 وحتي 65% أقوى عروض السعودية اليوم في المقال التالي
هايبر بنده يكون من الأسواق التي شيدت وبنيت بعام 1979، كما أن هذه الشركة تعتبر من الشركات الكبيرة والمهمة أيضًا التي تتواجد بالمملكة العربية السعودية، وأيضًا أصبح السوق يعد سوق مالي وتجاري ومركزي، وذلك لكي يباع كل السلع والمستلزمات التي يحتاج لها يرغب بها كل مواطن بالمملكة العربية السعودية حتى استطاع الهايبر أن يوفر ويعرض المستلزمات والمنتجات الأخرى سواء كانت الغذائية أو الغير غذائية إلى أن أصبح ذلك السوق من الشركات والأسواق الناجحة والشهيرة في السعودية.
عروض بنده الأسبوعية
يكون هايبر بنده سوق يتواجد ويتوافر فيه كل المنتجات والسلع التي يريدها ويطلبها كل مقيم في المملكة العربية السعودية، أما أن تكون من السلع والمستلزمات الغذائية والغير غذائية أو الأجهزة الإلكترونية والمنزلية والكهربائية التي تعمل شركة بنده على توفيرها ذلك الهايبر، فيمكن أن يتم العرض والتقديم لتلك العروض والخصومات مع بالصورة الأسبوعية واليومية أيضًا على كل منتج في الهايبر إلى كل العملاء في المملكة العربية السعودية.
عروض بنده السعودية
- خصومات بنده معقم اليدين من النوع بنده مقدار 1 لتر يكون بسعر 29.95 بدلًا من 39.95 ريال سعودي.
- خصومات بنده ليفة الجسم الطويلة المزدوجة من النوع بنده سعرها يكون 9.95 بدلًا من 14.95 ريال سعودي.
- معقم اليدين مقدار 250 مل من النوع بنده يكون بسعر 11.95 بدلًا من 19.95 ريال سعودي.
- صابون سائل اليدين من النوع بنده مقدار 500 عدد اثنان قطعة يكون بسعر 7.95 بدلًا من 29.90 ريال سعودي.
تخفيضات بنده
- خصومات بنده اليوم الفول المدمس بالخلطة اللبنانية من النوع بنده عدد 2 + 1 مقدار 450 جرام يكون بسعر 8.95 بدلًا من 13.50 ريال سعودي.
- عروض بنده الأسبوعية اثنان قطعة من الفول المدمس المملح من النوع بنده مقدار 200 جرام يكون بسعر 12.75 بدلًا من 25.50 ريال سعودي.
- معجون الأسنان مع غسول الفم من النوع كولاجيت يكون بسعر 26.95 بدلًا من 39.95 ريال سعودي.
- قناع الوجه من النوع سيمبل مقدار 21 مل يكون بسعر 9.95 بدلًا من 17.50 ريال سعودي.
- 21 مل من قناع الوجه من النوع لوف بيوتي أند بلانيت يكون سعرها 9.95 بدلًا من 17.75 ريال سعودي.
- قناع الوجه من النوع بوندس مقدار 21 مل يكون بسعر 9.95 بدلًا من 20.95 ريال سعودي.
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