فرصة جديدة لتحقيق حلمك مع سحب مسابقة الحلم وأول فائز

تستعد مسابقة الحلم لإعلان موعد السحب الجديد على جائزة الـ 100 ألف دولار أمريكي خلال الأيام المقبلة، وهي ثاني جائزة يتم السحب عليها من جوائز الـ 3.5 مليون دولار، مع العلم أن أولى الجوائز كانت بقيمة 150 ألف دولار، وربحها المواطن السعودي حامد أحمد اللحياني، وذلك خلال السحب الذي تم إجراؤه في الخامس والعشرين من فبراير الماضي على الهواء مباشرةً بنظام القرعة العشوائية مع الإعلامي مصطفى الأغا، ليتم على الفور تدشين المرحلة الثانية من السحوبات، وتبدأ المسابقة في تلقي طلبات الاشتراك عليه.

كيفية الاشتراك في المسابقة

أما عن كيفية الاشتراك في المسابقة، فيتطلب الأمر تسجيل وتفعيل مشاركتك عبر إحدى الطرق المعروفة، وهو ما يضمن لك دخول السحب بجانب المشتركين الآخرين، مع الأخذ في الاعتبار أنه لابد من الإجابة بشكل صحيح على سؤال المسابقة الذي يصلك في رسالة في حالة الاشتراك عبر خدمة تطبيق حلم الذي يتم تحميله وتثبيته على الهواتف الذكية، أو من خلال خدمة إرسال الرسائل النصية التي تحتوي على كلمة حلم إلى الرقم المرادف لدولتك بين أرقام الاتصالات، وفي حالة عدم وجود اسم بلدك، يُرجى التواصل والمشاركة من خلال الرقم الدولي الموحد.

جوائز مسابقة الحلم

جدير بالذكر أن مجموع جوائز الحلم هذا العام يبلغ قيمتها 3.5 مليون دولار أمريكي، ويتم توزيعها على عدد من السحوبات المختلفة والمتفاوتة، والتي تتراوح ما بين 100 ألف دولار، و150 ألف، و200 ألف، وربع مليون، وجائزة الأسرة في شهر رمضان الكريم بقيمة نصف مليون، بالإضافة إلى جائزة الحلم الأكبر بقيمة مليون دولار، كما يتم السحب على جوائز خاصة على مجوهرات ومشغولات ذهبية، فضلاً عن جوائز منزل الأحلام في اليونان، بجانب جوائز عيد الأم وجوائز فردية صغير وشهرية وأسبوعية بقيمة 5000 دولار.

وتحمل الصورة السابقة بعض أرقام الاشتراك في المسابقة من بعض البلدان، وفي حالة الحصول على جميع أرقام الاشتراك من جميع الدول، يتم ذلك من خلال متابعة وزيارة الموقع الرسمي للمسابقة والبحث عن رقم دولتك أو الرقم الدولي الموحد.