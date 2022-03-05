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تنظيف البوتاجاز من الدهون والبقع العنيدة، تعد المعرفة لكيفية تنظيف البوتاجاز واجبة على كل ربة منزل لأن عملية التنظيف تكون معقدة ويجب إتباع عدة خطوات هامة لكي تستطيع أن تؤدي هذه المهمة بنجاح وتتخلص من جميع الدهون الموجودة على سطح البوتاجاز والتي يصعب إزالتها إلا باستخدام وصفات سوف نذكرها فى هذا المقال لذلك يجب أن تتبعوا الخطوات التي نذكرها ويتم تطبيقها بصورة صحيحة حتى تحصل على أفضل نتيجة وهي لمعان البوتاجاز. وصفة تحضير الشاورما العربي الشهيرة.. أطعم شاورما دجاج بالتوابل المخصوصة طريقة تنظيف البوتاجاز في البداية عليك أن تبتعد تماما عن تنظيف البوتاجاز وهو ساخن لأنه من الممكن أن يسبب إصابات شديدة. لذلك انتظر حتى يبرد البوتاجاز تمام بعد ذلك عليك أن تحضر وعاء ثم قم بوضع الماء الدافئ به. ضع الصابون المستخدم لغسل الصحون في الماء الدافئ وقلب حتى يتحول الماء إلى رغوة. عليك أن تحضر الصودا الكاوية ثم قم بوضع جزء منها على سطح البوتاجاز وخاصة في الأماكن المليئة بالدهون. احضر منشفة ثم قم بنقعها فى الماء والصابون بعد ذلك قم بإخراجها وعليك أن تعصرها جيدا حتى تتخلص من الماء الزائد. ضع المنشفة على سطح البوتاجاز فوق الصودا واتركها حتى يمر نصف ساعة. احضر وسادة مستخدمة للفرك ثم قم بفرك الدهون حتى تتم إزالتها كاملة. تنظيف حوامل البوتاجاز لكي يتم تنظيف الحوامل جيدا على أن تضعها فى وعاء كبير يكون مليء بالماء المغلي وبه الصابون. اترك الحوامل في الماء حتى تتغير درجة الحرارة ثم قم بإضافة ماء مغلي آخر على الحوامل. عليك أن تضيف الصودا على الحوامل واستخدم أداة حتى تستطيع أن تفرك الدهون الموجودة على الحوامل. عليك أن تشطف الحوامل جيدا وفي حالة رؤيتك لوجود بقايا دهون قم بوضع بعض من الصودا حتى تتخلص من هذه الدهون. بعد أن انتهت عملية التشطيف عليك أن تجفف الحوامل جيدا. الوسوم عمر شويل - جدة طريقة عملية وفعالة في تنظيف البوتاجاز من الدهون والبقع العنيدة ومن أول مرة - ثقفني error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ

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