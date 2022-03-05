نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض رمضان 2022 : عروض اكسترا السعودية علي الجوالات في المقال التالي

عمر شويل - جدة تقدم اكسترا السعودية الكثير من العروض المختلفة خلال الفترة الخالية بمناسبة اقتراب شهر رمضان المبارك 2022 وننشر لكم في هذا المقال من خلال موقع ثقفني عروض رمضان من اكسترا السعودية علي الجوالات الحديثة حيث توفر مجموعة رائعة من الهواتف الذكية المميزة ذات الإمكانيات المتوسطة والعالية والتي يبحث عنها الكثير من الأشخاص بشكل يومي ويمكنك الاستفادة بخصومات رائعة وكبري من اكسترا.

عروض اكسترا السعودية علي الجوالات

تضم عروض اكسترا السعودية علي الجوالات أحد افضل العروض علي الجوالات مثل جوال فيفو واي 53 إس يدعم تقنية الـ 4g بسعة تخزين 128 جيجا بايت ولون الهاتف قوس قزح جميل جداً ومميز وتوفرة اكسترا بعرض رائع ونسبة خصم مميزة كما انه يمكنك الحصول علي الهاتف بالتقسيط من خلال اكسترا، وتشمل عروض اكسترا السعودية اليوم علي جوال نوكيا جي 50 يدعم تقنية الـ 5G وبسعة تخزين 128 جيجا بايت ورامات 6 جيجا بايت ولون الجوال أزرق، وهناك العديد من التخفيضات الرائعة التي توفرها اكسترا السعودية بمناسبة اقتراب شهر رمضان.

عروض رمضان من اكسترا السعودية

لمة رمضان تكمل مع اكسترا السعودية حيث توفر اكسترا اقوي الهواتف الذكية المتوفرة وتوفرها لعملائها بنسبة خصم قوية ورائعة لكي يستطيعون الاستفادة من كافة هذه العروض حتي يوم 19 مارس 2022 ومن ضمن الجوالات المتوفرة جوال تكنو كامون 18 بريمير يدعم تقنية الـ 4G مع مساحة داخلية للهاتف 256 جيجا بايت ولون الهاتف سماوي ومميز للغاية كما ان الجوال يتوفر برامات 8 جيجا بايت وحجم الشاشة 6.67 بوصة.

عروض extra لليوم

تتوفر اخر عروض اكسترا السعودية داخل كافة معارض اكسترا بالمملكة العربية السعودية، وفي جميع المدن والمناطق حيث تمتلك اكسترا ما يزيد عن 47 معرض كما انها توفر لكافة المواطنين إمكانية الشراء بشكل الكتروني عبر الموقع الرسمي الخاص بهم، والاستفادة من كافة هذه العروض من المنزل والحصول علي نسبة خصم تزيد عن 30% علي الجوالات وشاشات التلفزيون والأجهزة الكهربائية.

هناك الكثير من العروض والتخفيضات المتنوعة التي توفرها معارض اكسترا بالسعودية هذه الفترة وحتي يوم 19 مارس 2022 بمناسبة اقتراب شهر رمضان المبارك وأبرز هذه العروض علي الشاشات بأحجام متنوعة وماركات عالمية وأيضا الأجهزة المنزلية الأساسية التي يحتاجها كل منزل مع اقتراب شهر رمضان.