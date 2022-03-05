نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف وفر مع عروض هايبر ماركت لولو في فروع السعودية في المقال التالي
عمر شويل - جدة وفر مع عروض هايبر ماركت لولو في فروع السعودية - ثقفني
فروع هايبر ماركت لولو في المملكة العربية السعودية تقدم مجموعة من الخصومات على منتجات المأكولات بشكل عام تستطيع من خلالها توفير الكثير من الأموال والحصول على أعلى جودة من أصناف مأكولاتك المفضلة، هذا بالإضافة إلى العروض على الأجهزة الكهربائية وبالأخص المتعلقة بالمطبخ للتسهيل على محضري الطعام خاصةً ونحن على أعتاب شهر رمضان.
هايبر ماركت لولو عالم المأكولات
- ينصح الأطباء عادةً بضرورة تناول أنواع الخضروات والفواكه المختلفة على مدار اليوم، وذلك لأنها تحتوى على احتياجات الجسم من الفيتامينات والمعادن وكذلك الألياف وكلها عناصر هامة وضرورية للإنسان.
- كما أن الفاكهة والخضروات هي مأكولات صحية يجب الإكثار منها مما يساعد على التقليل من تناول الأكل الغير صحي وبالتالي التمتع بالنشاط والحيوية.
- وتقدم مجلة عروض هايبر ماركت لولو خصومات لفترة محدودة على أصناف من الخضروات وكذلك الفواكه في مختلف فروع المملكة.
- ماندرين إسباني سعر الكيلو جرام منه 8.95 ريال سعودي بدلًا من 13.95 ريال.
- والماندرين كما نعلم غني بفيتامين سي.
- كيلو تفاح صغير رويال جالا (صربيا/ بولندا) 4.95 ريال سعودي بدلًا من 7.95 ريال أي ستوفر 3 ريال في الكيلو جرام.
- كمثرى من جنوب أفريقيا بسعر 7.95 ريال سعودي للكيلو بدلًا من 13.95 ريال.
- صندوق باذنجان كبير سعودي بسعر 4.94 ريال فقط أي ستوفر 7.8 ريال في كل صندوق.
- البروكلي من أصناف الخضروات المهمة وقدمنا في ثقفني وصفات شوربة البروكلي اللذيذة والتي تتميز بسهولة تحضيرها.
- وعند شرائك البروكلي في العروض ستوفر 6.50 ريال سعودي في كل كيلو جرام فستحصل عليه بسعر 8.45 ريال.
أجهزة المطبخ وأواني الطهي
- يحتاج طهي الخضروات واللحوم إلى أواني وأجهزة وفي شهر رمضان تكثر العزائم وبالتالي تزداد كميات الطعام التي يتم تجهيزها، وتوفر قدر الضغط الوقت والجهد عند طهي الطعام.
- ومن المعروض في مجلة هايبر ماركت لولو قدر ضغط كهربائي من نيكاي، سعته 6 لتر وسعره فقط 149 ريال سعودي أي عند الشراء سوف تحصل على خصم قدره 120 ريال.
- أما قطاعة مولينكس المناسبة لتقطيع الخضروات والتي تأتي ب 400 وات سعرها فقط 149 ريال سعودي بدلًا من 249 ريال.
- كل هذه العروض وأكثر سارية وحتى ثلاثة أيام في فروع الخبر والجبيل والدمام والأحساء ولولو مول والشاطئ.
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