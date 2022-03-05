شوف وفر مع عروض هايبر ماركت لولو في فروع السعودية

فروع هايبر ماركت لولو في المملكة العربية السعودية تقدم مجموعة من الخصومات على منتجات المأكولات بشكل عام تستطيع من خلالها توفير الكثير من الأموال والحصول على أعلى جودة من أصناف مأكولاتك المفضلة، هذا بالإضافة إلى العروض على الأجهزة الكهربائية وبالأخص المتعلقة بالمطبخ للتسهيل على محضري الطعام خاصةً ونحن على أعتاب شهر رمضان.

هايبر ماركت لولو عالم المأكولات

ينصح الأطباء عادةً بضرورة تناول أنواع الخضروات والفواكه المختلفة على مدار اليوم، وذلك لأنها تحتوى على احتياجات الجسم من الفيتامينات والمعادن وكذلك الألياف وكلها عناصر هامة وضرورية للإنسان.

كما أن الفاكهة والخضروات هي مأكولات صحية يجب الإكثار منها مما يساعد على التقليل من تناول الأكل الغير صحي وبالتالي التمتع بالنشاط والحيوية.

وتقدم مجلة عروض هايبر ماركت لولو خصومات لفترة محدودة على أصناف من الخضروات وكذلك الفواكه في مختلف فروع المملكة.

ماندرين إسباني سعر الكيلو جرام منه 8.95 ريال سعودي بدلًا من 13.95 ريال.

والماندرين كما نعلم غني بفيتامين سي.

كيلو تفاح صغير رويال جالا (صربيا/ بولندا) 4.95 ريال سعودي بدلًا من 7.95 ريال أي ستوفر 3 ريال في الكيلو جرام.

كمثرى من جنوب أفريقيا بسعر 7.95 ريال سعودي للكيلو بدلًا من 13.95 ريال.

صندوق باذنجان كبير سعودي بسعر 4.94 ريال فقط أي ستوفر 7.8 ريال في كل صندوق.

البروكلي من أصناف الخضروات المهمة وقدمنا في ثقفني وصفات شوربة البروكلي اللذيذة والتي تتميز بسهولة تحضيرها.

وعند شرائك البروكلي في العروض ستوفر 6.50 ريال سعودي في كل كيلو جرام فستحصل عليه بسعر 8.45 ريال.

أجهزة المطبخ وأواني الطهي