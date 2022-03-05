شوف التسجيل في برنامج الولاء بنده 2022

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عمر شويل - جدة التسجيل في برنامج الولاء بنده 2022، وهو أحد البرامج التي تقوم بتقديمها سلسلة متاجر بنده، وذلك في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية، ومن خلال برنامج الولاء يتم تقديم العديد من العروض، والمميزات، والذي يتم من خلال البائع في مختلف الفروع مباشرة، لكن هناك العديد من الشروط التي وضعتها الشركة من أجل استخدام قسائم برنامج الولاء، حيث وفرت الفروع إمكانية تحقيق الأرباح بشكل مباشر لكافة المتسوقين، ويمكن الربح من بنده في حالة وصول فاتورة المشتريات إلى 300 ريال سعودي كحد أدنى، ويمكن أيضا استبدال القسيمة من خلال أي فرع داخل المملكة، وفي السطور القادمة ننتقل إلى كافة التفاصيل الخاصة ببرنامج الولاء بنده 2022.

شروط التسجيل في برنامج الولاء والفوز بقسائمه

اشترطت شركة بنده عددا من القواعد. من أجل التمتع باستخدام قسيمة الشراء، والخاصة ببرنامج الولاء بنده 2022. وهذا للمشتريات التي تتجاوز قيمتها مبلغ 300 ريال، حيث يمكن استبدالها بالشروط الآتية:

القسيمة يتم استبدالها لمرة واحدة فقط.

لا يمكن استبدال قيمة القسيمة نقوداً، وإنما سلعاً مما يبيعها المتجر.

يتم استبدال القسيمة كاملة داخل الفرع، ولا يمكن إعادة استخدام المتبقي منها في مرة أخرى

القسيمة تستخدم في تاريخها المحدد، والمدون بالأسفل، ولا يمكن استخدامها إذا فات هذا التاريخ.

قيمة القسائم المقدمة من البرنامج

قامت شركة بنده، بتحديد قيمة القسائم المقدمة من برنامج الولاء. والتي تم تقسيمها في الشرائح التالية:

قيمة المشتريات التي تتراوح بين 300 ريال إلى 500 ريال هي 50 ريال+ 50 ريال.

القيمة بين 501 إلى 750، 100ريال+ 100ريال.

والقيمة بين 751 إلى ما فوق، 150 ريال+150 ريال.

تفاصيل العروض والتسجيل

يمكنك عزيزي القارئ، معرفة كافة التفاصيل، والخاصة ببرنامج الولاء بنده 2022. من خلال الموقع الرسمي الخاص بشركة بندة. والذي من خلاله يمكن التسجيل والإفادة من البرنامج، بل والاستفادة من جميع العروض التي تقدمها الشركة على جميع المنتجات.

وتوجد أيضا تطبيقات الشركة الخاصة بهاتف أندرويد، او بهاتف الأيفون. للاطلاع بشكل مباشر أولاً بأول، على كافة الخدمات والعروض التي دائما ما تقوم بنده بطرحها في السوق السعودي.

إلى هنا نكون قد انتهينا من كافة التفاصيل عن التسجيل في برنامج الولاء 2022، من “ثقفني”.