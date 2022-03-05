فكرة بمليون جنيه ولن تكلفك غير جنيه نرجع أي خشب قديم لجديد كأنك شارياه حالا وجربي بنفسك

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عمر شويل - جدة تنظيف الخشب من الأمور المهمة التي لابد من تنظيفها في المناسبات والأعياد وهذه أحد الأمور التركي تحير ربات البيوت وذلك لأن منظفات وملمعات الخشب باهظة الثمن واستخدام الماء للتنظيف لا يحافظ على الخشب وإنما يدمره وفي مقالنا هذا سوف نتعرف على كيفية الحفاظ على الخشب لامع ونظيف بأقل التكاليف.

تلميع الخشب بخل التفاح



خل التفاح: يعتبر من أحد المواد الطبيعية لتلميع الخشب بدون حدوث أي ضرر الخشب، المكونات، نحتاج إلى بضع ملاعق كبيرة من خل التفاح، حوالي كوب واحد من الماء الدافئ.

طريقة التحضير: يخلط خل التفاح بالماء ويقلبوا معا جيدا، بقطعة من الإسفنج تبلل بالخليط ويمسح بها السطح الخشبى المرغوب تلميعه.

تلميع الخشب بالكتان

أحد أهم المكونات المستخدمة في تلميع الخشب، المكونات: بعض بذور الكتان، كوب من الماء المغلي.

طريقة التحضير:

في البداية لا بد أن يوضع الماء المغلي مع بذور الكتان فى وعاء ويترك لمدة ساعة حتى تذوب البذور.

تبلل فوطة في منقوع بذور الكتان ويمسح به الأسطح الخشبية مثل السرير والدولار والكراسى والنيش وغيرها.

تجفيف السطح بقطعة نظيفة من القطن وتصبح لامعة.

تكرر هذه الوصفة عدة مرات للحصول على أفضل النتائج.

تلميع الخشب بزيت الزيتون

أثبت زيت الزيتون فاعليته في تلميع الخشب والحفاظ عليه، المكونات: اربع ملاعق كبيرة من زيت الزيتون، كوب من الخل.

طريقة التحضير

يوضع الخل على زيت الزيتون ويقلب.

تبلل قطعة إسفنجة في الخليط ويمسح بها جميع قطع الخشب الموجودة بالمنزل.

تمسح الأسطح مرة أخرى بقطعة إسفنجة جافة.

تلميع الخشب بالجاز الأبيض

لتر من الجاز الأبيض، طريقة الاستخدام: تمسح الأسطح مباشرة بقطعة قماش مبللة بالجهاز الأبيض، يترك الجاز على الخشب وسوف تزول الرائحة من خلال الهواء والشمس وتترك الخشب نظيف ولامع لمدة 15 يوم.