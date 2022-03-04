شوف عروض رمضان 2022: عروض العثيم اليوم السبت 5 مارس 2022

عروض العثيم واحدة من اكثر العروض التي يهتم بها الكثير من المواطنين والمقيمين بالمملكة العربية السعودية، ونعرض لكم في هذا الموضوع من خلال موقع ثقفني كافة عروض العثيم الجديدة التي تتوفر في كافة فروع العثيم داخل المملكة العربية السعودية وبجميع المدن والمناطق مثل جدة والمدينة المنورة ومكة والطائف والحائل والمنطقة الجنوبية والمنطقة الشمالية حيث تمتلك أسواق العثيم عدد كبير جداً من الفروع المختلفة داخل السعودية من أجل التسهيل علي المواطنين الذهاب الي اقرب فرع وشراء كافة مقاضي المنزل الشهرية واليومية.

عروض العثيم اليوم السبت 5 مارس 2022

توفر عروض العثيم اليوم الكثير من التخفيضات القوية علي المستلزمات المنزلة والعناصر الغذائية الهامة وكافة المنتجات الغذائية الطازجة مثل اللحوم بكافة أنواعها فهي من اكثر المنتجات الغذائية طلبا. كما ان عروض العثيم الأسبوعية توفر لعملائها مجموعة كبيرة من الجبن المختلفة مثل جبن دومتي والجبن الرومي والعديد من أنواع الجبن المختلفة، ويمكنك شراء سكر الاسرة ناعم 5 كيلو من العثيم والحصول علي 1 كيلو جرام إضافي مجانا مع نسبة خصم رائعة من العثيم. كما تضم عروض العثيم السعودية اليوم تخفيضات علي دجاج ساديا مجمد بنسبة خصم تزيد عن 30%.

توفر عروض العثيم الأسبوعية لعملائها تخفيضات قوية علي ارز أبو كاس مزة بسمتي 10 كيلو جرام والذي يبحث عنه الكثير من عملاء العثيم بالسعودية. كما تشمل العروض اليوم علي تخفيضات علي واحدة من اجود وافضل انواع المكرونة وهي مكرونة تريفا سباغتي 400 جرام، ويمكنك الاستفادة اليوم من التخفيضات المتواجدة علي شراب تونو توت المركز 710 مل بنسبة خصم تزيد عن 40%.

عروض العثيم لهذا الأسبوع

اقوي عروض العثيم السعودية تحتوي علي تخفيضات رائعة علي شوربة ماجي دجاج وشعيرية وتخفيضات علي حليب المراعي بوردة الذي يعد من افضل أنواع الحليب المجفف التي تبحث عنه كل سيدة، ويمكنك شراء حليب لونا مكثف محلي من أسواق العثيم بتخفيضات تزيد عن 15%، وجميع تخفيضات أسواق عبدالله العثيم متوفرة حتي يوم الثلاثاء المقبل، ويمكن لكل سيدة تبحث عن معجون الطماطم شراء معجون طماطم العلالي من العثيم اليوم بتخفيضات رائعة حيث توفر الربطة كاملة بسعر 10.95 ريال سعودي.