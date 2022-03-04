شوف عروض بنده وهايبر بنده panda على مقاضي شهر رمضان

يقدم هايبر بنده عروض بنده الأسبوعية مع بداية شهر شعبان واقتراب حلول شهر رمضان المبارك. وتتنوع أصناف السلع المعروضة بجميع أقسام هايبر بنده ما بين توابل، مكسرات، سلع غذائية متنوعة من منتجات الألبان ومستلزمات سفرة السحور. كما توجد تخفيضات كبيرة على اللحوم والأرز والزيوت وغيرها.

عروض بنده

وفر مع بنده واحصل على كرتون من دجاج دو المجمد كل كرتون يحتوي على عشر حبات وزن الواحدة 1100 جرام بسعر 134.95 ريال بدلا من 182.95 ريال بخصم نقدي ثمانية وأربعين ريال. بينما سعر الحبة الواحدة 13.95 ريال بدلا من 18.25 ريال.

اشتري تندر صدر الدجاج الكبير مجمد وزن الكيس كيلو جرام بسعر 22.95 ريال بدلا من 38.5 ريال قيمة الخصم 15.55 ريال.

احصل على خصم بقيمة خمسة وخمسين ريال عند شراء كرتون من دجاج سيرا المجمد، مقابل 124.95 ريال بدلا من 179.95 ريال.

ثلاث حبات من شوفان أبيض كويكر وزن العبوة 500 جرام مقابل 18.95 ريال بدلا من 32.25 ريال.

مقابل 9.95 ريال بدلا من 13.25 ريال احصل على عبوة شوفان هناء وزن كيلو جرام.

هايبر بنده

اشتري كيلو من جبنة بيضاء البقرات الثلاث لإعداد مائدة سحورك بسعر 9.95 ريال للكيلو بدلا من 17.95 ريال.

كيلو من جبن هايلاند دوبل كريم مقابل 14.95 ريال بدلا من 20.95 ريال.

قومي بتحضير أشهى الوصفات باستخدام جبن عكاوي أسترا التي يتم استخدامها بكثرة في تحضير وصفات الكنافة النابلسية اللذيذة. سعر الكيلو داخل العرض 29.95 ريال بدلا من 44.95 ريال.

جبنة رومي هيلثي فود سعر الكيلو 44.95 ريال بدلا من 56.95 ريال.

جبنة فريكة سعر الكيلو 42.95 ريال بدلا من 79.95 ريال بخصم قدره 37 ريال.

تخفيضات بنده

اشتري عبوة من جبنة فيتا البقرات الثلاث قليلة/ كاملة الدسم وزن 500 جرام مقابل 7.5 ريال بدلا من 16.5 ريال.

بسعر 26.95 ريال فقط بدلا من 48.95 ريال اشتري كيلو جرام من جبنة موزاريلا مبشورة بوك.

بطاطس مقلية حجم عائلي/ مقطعة رفيعة ماكين وزن 2.5 كيلو بسعر 15.95 ريال بدلا من 31.95 ريال.