نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض اكسترا شهر مارس خصومات من 20 وحتي 70% علي معظم المنتجات والأجهزة الكهربائية في المقال التالي
عروض اكسترا السعودية، شركة اكسترا تعد شركة متواجدة في المملكة العربية السعودية، كما أن هذه الشركة تستمر لكي تقوم بعرض وتقديم أكبر الخصومات مع العروض المذهلة والقوية التي تتميز بها شركة اكسترا، كما أن هذه الشركة قد عرضت وقدمت الخصومات الكبيرة ومع العروض المذهلة والقوية من خلال شركة اكسترا إلى أن تكون متواجدة بسعر مناسب ومتوافق مع كل فرد في المملكة العربية السعودية، وكذلك فإن هذه الشركة متخصصة لكي تقوم ببيع كل الأجهزة الكهربائية والإلكترونيات من خلال التجزئة مع الأجهزة والمنزلية وكذلك الأدوات.
عروض اكسترا خصم يصل ل 60 ٪ علي جميع الأجهزة والمنتجات ولوازم المنزل
عروض اكسترا السعودية
خصومات اكسترا متخصصة لبيع كافة إلكترونيات التي توفرها شركة اكسترا بسعر قوي يتناسب مع كل مقيم يتواجد في المملكة العربية السعودية لكي ينالوا ويحصلوا على كل ما يريدون ويرغبون به سواء كان هذا من الأجهزة الإلكترونية والأجهزة الكهربائية والمنزلية أيضًا، كما أن هذه الشركة مساهمة قد دخلت للأسواق المالية والمركزية في المملكة العربية السعودية، وهذا قد حدث بنهاية شهر ديسمبر من سنة 2018.
تخفيضات اكسترا اليوم
- تنزيلات اكسترا على هاتف من النوع هواوي نوفا 9 سعة 128 جيجابايت 4 جي رام باللون الأسود يكون بسعر 1599 بدلًا من 1899 ريال سعودي.
- هاتف من النوع شاومي 11 لايت إن إي سعة 256 جيجا بايت 5 جي رام باللون الأزرق يكون بسعر 1349 بدلًا من 1649 ريال سعودي.
- هاتف من النوع أوبو إيه 94 سعة 128 جيجابايت 4 جي رام باللون الأسود يكون بسعر 999 بدلًا من 1199 ريال سعودي.
- المكيف الجداري من النوع سامسونج 18000 وحدة روتاري البارد يكون بسعر 2099 بدلًا من 3199 ريال سعودي.
- المكيف الجداري من النوع سامسونج 2200 وحدة روتاري يكون حارًا وباردًا بسعر 2899 بدلًا من 3999 ريال سعودي.
- سعر الثلاجة من النوع هياشي حجم 21.2 قدم التحكم الإنفرتر البخار باللون الفضي يكون 5159 بدلًا من 6059 ريال سعودي.
- المكنسة اللاسلكية من النوع دايسون هيبا فلتر تكون بسعر 1589 بدلًا من 1989 ريال سعودي.
- أيربودز من النوع آبل بيتس فيت برو باللون الأسود تكون بسعر 899 ريال سعودي.
- موقد الغاز من النوع بوش حجم 90 * 60 سم به 5 عيون مصنوع من الستانلس ستيل يكون بسعر 2449 بدلًا من 2999 ريال سعودي.
- مجفف الملابس من النوع ميتاج 7 كيلو جرام باللون الأبيض يكون بسعر 3179 بدلًا من 3499 ريال سعودي.
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