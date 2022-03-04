أوصى الرسول ﷺ بقتله طريقة طرد البرص “الوزغ” من البيت نهائيا بهده الحيلة السحرية

تواجد الحشرات في المنزل شيء صعب للغاية ولا نقدر على تحمله على الإطلاق، ومن أصعب الحشرات التي لا نقدر على تحملها بشكل نهائي هي الأبراص وكذلك الوزغ، حيث يقومون بعمل روائح كريهة وكذلك تواجدهم لا يعتبر شيء جيد، لذلك يبحث البعض عن شيء يمكن أن يطردهم من المنزل بخطوات قليلة وبسيطة للغاية، تابعونا.

طرد الأبراص والوزغ

هناك عدة طرق يمكن من خلالها طرد الحشرات من الأبراص وكذلك الوزغ وهو نوع من السحالي غريب الأطوار، وتأتي الطرق بهذا الشكل: