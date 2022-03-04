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عمر شويل - جدة أوصى الرسول ﷺ بقتله طريقة طرد البرص "الوزغ" من البيت نهائيا بهده الحيلة السحرية - ثقفني
تواجد الحشرات في المنزل شيء صعب للغاية ولا نقدر على تحمله على الإطلاق، ومن أصعب الحشرات التي لا نقدر على تحملها بشكل نهائي هي الأبراص وكذلك الوزغ، حيث يقومون بعمل روائح كريهة وكذلك تواجدهم لا يعتبر شيء جيد، لذلك يبحث البعض عن شيء يمكن أن يطردهم من المنزل بخطوات قليلة وبسيطة للغاية، تابعونا.
طرد الأبراص والوزغ
هناك عدة طرق يمكن من خلالها طرد الحشرات من الأبراص وكذلك الوزغ وهو نوع من السحالي غريب الأطوار، وتأتي الطرق بهذا الشكل:
- الفخاخ اللاصقة: هناك عدة طرق خرجت جديدة من خلال شركات مكافحة الحشرات، وهي يتم استخدامها حتى توقع بداخلها الحشرات مثل الأبراص وكذلك الوزغ بسهولة كبيرة، يمكن أن نستخدمها.
- البصل والثوم: يمكن أن نستخدم بعض من الخضراوات مثل البصل والثوم، فكلاهما يملكون روائح نفاذة قادرة على طرد الحشرات من الأبراص وكذلك الوزغ من المنزل، وذلك من خلال وضعهم على المناطق التي يظهر بها الحشرات، وكذلك تقطيع البصل إلى نصفين لوضعه في بعض المناطق.
- الإضاءة الخافتة: يمكن أن نترك المنزل في إضاءة خافتة فهذا يجعل الأبراص تخرج من مناطقها وتبعد بعيداً، حيث أن الإضاءة القوية تساهم في جعله يظل في المنزل فترة طويلة، فهم يميلون إلى الضوء الكبير والعالي.
- تربية القطط: يمكن أن نربي قطط في المنزل منها حيوان أليف وكذلك شيء يساهم في طرد الأبراص والوزغ من المنزل، بجانب أنها من الحيوانات الأليفة والمتميزة في المنزل ويحبها الجميع.
- اعتدال درجات الحرارة: يمكن أن نحافظ على درجة الحرارة المعتدلة في المنزل فهذا يساهم في طرد الأبراص والوزغ، حيث أنهم يحبون الأجواء الدافئة بشكل كبير عن أي شيء آخر، إحدى هذه الطرق يمكن أن تساهم في طرد كافة الحشرات.
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