إياك أن ترمي زيت القلي المستخدم بعد اليوم هتكسب دهب الزيت كنز في البيت وإليك السبب!

الكثير من السيدات يقومون بإلقاء الزيت المستخدم مسبقا والتخلص منه وهم لا يعلمون أي شئ عن فوائده، ولا يدركون الأهمية الكبيرة والفوائد العظيمة التي يحتوي عليها هذا الزيت ومدى إمكانية إعادة تدويره من جديد واستخدامه بشكل كبير، لذلك وجدنا أنه لابد من ذكر أهم الفوائد التي تعود على الإنسان من خلال استخدامه لهذا الزيت مرة آخري، وذلك يتم من خلال متابعتك للسطور القادمة سوف نوضح أبسط الطرق لاستخدام زيت القلي في المنزل.

طريقة استخدام زيت القلي المستعمل

نحن دائما ننصح جميع ربات البيوت بعدم التخلص من أي زيت تم استخدامه مسبقا، وذلك من أجل القيام بصنع الصابون السائل الخاص بالمواعين من خلال استخدام هذا الزيت، ويتم ذلك من خلال إحضار هذه المقادير أولا بهذا الشكل:-

أولا يجب توفير مقدار مناسب من زيت القلي.

ثانيا القيام بإحضار مقدار من الماء.

نصف كوب من عصير الليمون.

إحضار مقدار قليل من البوتاس.

إحضار هيدروكسيد صوديوم.

إحضار ملعقتان من الزيت العطري.

طريقة تحضير الصابون السائل

في خطوات سهلة وبسيطة سوف تتمكن من إعداد الصابون السائل بكل سهولة ويسر:-