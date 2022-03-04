شوف أقوى عروض العثيم الجبارة على الهواتف الذكية بمناسبة اقتراب شهر رمضان لا تفوتها

تتقدم متاجر العثيم بعرض تشكيلة جبارة من مختلف الأجهزة الرائعة والتي تتميز بجودتها العالية لأشهر الماركات العالمية حول العالم. كما لا ننسى أنه يقوم بتقدم كل ما هو جديد سواء في عالم التكنولوجيا من أجهزة إلكترونية، أو هواتف ذكية بأسعار مناسبة وتتناسب مع إمكانيات كل شخص. لذلك نستعرض لكم العروض بالإضافة إلى مواصفاتهم تحت شعار العثيم وهو عروضنا تغنيك وتكثر مقاضيك.

أقوى عروض العثيم على الأجهزة الإلكترونية بخصومات مذهلة

تنفرد أسواق العثيم بعرض مجموعة متنوعة من الهواتف الذكية بمواصفاتها العالية والشاشات الإلكترونية والأكسسوارات بأسعار مميزة.

ااشتري جوال سامسونج اي 03 اس، حيث أن يعمل بنظام أندرويد، ومزود ببطارية تظل لفترة أطول حيث أن سعتها هي 8000 مللي أمبير. كما تحتوي على شاشة مقاسها 6.5 بوصة، ورام بسعة 3 جيجا بايت. أما الذاكرة الداخلية للجهاز فسعتها 32 جيجا بايت، ومزودة بكشاف وثلاث كاميرات خلفية بدقة 2+2+13 ميجا بيكسل من الجيل الرابع. سعر الهاتف 475 ريال سعودي.

تابلت لينوفو ام7، يتميز ببطارية سعتها 3590 مللي أمبير وهو من الجيل الرابع، ومزود بنظام تشغيل أندرويد. كما يحتوي على ذاكرة عشوائية بسعة 2 جيجا بايت رام، وكاميرا بدقة 2 ميجا بكسل، ومقاس شاشة التابلت 7 بوصة. بسعر 409 ريال سعودي.

شاشة سمارت من امبكس، تتميز بأن حجم الشاشة 65 بوصة، مزود بواي فاي، ومنفذ يو اس بي. كما أن الشاشة تتميز بدرجة وضوح عالية الجودة الترا اتش دي 4K، تلفزيون ذكي. سعر الشاشة 1799 ريال سعودي.

تخفيضات العثيم مول على الأجهزة المنزلية

احصل على قدر ضغط مصنوع من الجرانيت من السيف، بسعر 120 ريال سعودي.

اشتري طقم عائلي وهو طقم قدرو لطهي الطعام من نيو فلون، والطقم مكون من 8 حبة، بالإضافة لهدية مجانية. بسعر 149 ريال.

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