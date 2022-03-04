شوف عروض نهاية الأسبوع بأسعار مجنونة من أسواق العثيم بنص الثمن

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بالجملة أوفر تسوق مع أسواق عبد الله العثيم بأقوي مجلة أسبوعية لنهاية الأسبوع، حيث تقدم عروض تغنيك وتكثر مقاضيتك، وبأسعار مجنونة من الأخر يا بلاش وبنص الثمن، أشتري أقوي العروض المميزة لمدة ثلاث أيام متتالية من الخميس حتى السبت المرافق 3 مارس 2022 حتى 5 مارس 2009،على التجهيزات المنزلية الكهربائية، وخضروات وفواكهة طازجة، وبعض من المنتجات البقالة وأدوات منزلية متنوعة، سلع تمونية. عروض نهاية الأسبوع بأسعار مجنونة من أسواق العثيم بنص الثمن تفاح أخضر، سعر الكيلو 5.95 ريال.

ثوم شبك، سعر الرابطة 2.95 ريال بدلاً من 4.45 ريال.

علبة عنب أخضر، سعر العلبة 3.95 ريال بدلاً من 5.95 ريال.

لحم غنم تميمي بالعظم طازج سعر الكيلو 5.95 ريال.

جبن فيتا دنماركي، سعر الكيلو 9.95 ريال بدلاً من 22.95 ريال.

حلاوة حلواني سادة، سعر الكيلو 9.95 ريال بدلاً من 21.50 ريال.

تمر تمارا رطب سكري، 1 كيلو، سعر الحبة 12.95 ريال بدلاً من 20.95 ريال.

علبة شوكولاتة جالكسي جواهر، 700 جرام، بسعر 46.95 ريال بدلاً من 88.95 ريال.

عرض خاص جبنة المراعي قشطة مربعات، 2 حبة× 432 جرام، سعر الرابطة 20.95 ريال بدلاً من 29.50 ريال.

رابطة معجون طماطم العلالي 8 قطع×130 جرام، بسعر 10.95 ريال بدلاً من 14.50 ريال

زيت نخيل نباتي للقلي، بوزن 1.50 لتر، سعر الحبة 11.95 ريال بدلاً من 15.95 ريال.

علبة كريم دوف مرطب للبشرة، 150 مل، بسعر 6.95 ريال بدلاً من 12.95 ريال. التجهيزات المنزلية للعروض الإلكترونية والأجهزة الكهربائية جوال إيفون برو ماكس 13، سعة 256 جيجا، سعر القطعة 5149.00 ريال.

جوال إيفون برو ماكس 13، سعة 128 جيجا، سعر القطعة 4699.00 ريال.

جوال إيفون11، سعة 128 جيجا، بسعر 2499.00 ريال.

شاشة سهم LED، سمارت، 55 بوصة، FULL HD، بسعر 1249.00 ريال بدلاً من 1699.00 ريال.

ميكرويف كيون، سعة 20 لتر، بسعر 169.00 ريال بدلاً من 269.00 ريال.

فرن اوكارينا كهربائي، سعة 45 لتر، بسعر 379.00 ريال بدلاً من 529.00 ريال.

شاشة أرو، LED، سمارت، 65 بوصة، بسعر 1599.00 ريال بدلاً من 2199.00 ريال.

قدر ضغط السيف، سعة 25 لتر، بسعر 199.00 ريال بدلاً من 299.00 ريال.

قطاعة خضروات وفاكهه كينوود، بسعر 89.00 ريال بدلاً من 129.00 ريال.

صانع طعام جيباس 1×4، بسعر 119.00 بدلاً من 179.00 ريال.

صواني فرن مستر كوك، 3 حبة، مقاسات 24 سم، 28 سم، 35 سم، سعر الطقم 65 ريال بدلاً من 85 ريال . الوسوم عمر شويل - جدة عروض نهاية الأسبوع بأسعار مجنونة من أسواق العثيم بنص الثمن - ثقفني error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوف عروض نهاية الأسبوع بأسعار مجنونة من أسواق العثيم بنص الثمن على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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