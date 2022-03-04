نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض بنده السعودية على الالكترونيات أوفر عروض رمضان 1443 من هايبر بنده hyper panda في المقال التالي

عمر شويل - جدة أوفر عروض بنده السعودية اليوم على الالكترونيات في المملكة ضمن موسم عروض رمضان بالسعودية، إليكم تخفيضات وخصومات حصرية ومذهلة على أسعار الإلكترونيات والأجهزة الكهربائية والشاشات، بالإضافة إلى الأجهزة المنزلية الأساسية بأسعار حصرية، وذلك لكل الراغبين بالتسوق أون لاين من خلال موقع هايبر بنده السعودية الرسمي hyper panda، أو من خلال التسوق من أحد فروع هايبر بنده المنتشرة بمختلف أنحاء المملكة، والتي توفر للعملاء عروض اقتصادية وخصومات التوفير في موسم التخفيضات الخاصة بشهر رمضان المبارك، تمتع بتسوق حاجياتك ومقاضيك الشهرية من أكبر متاجر السعودية والخصومات على أسعار المنتجات والسلع الغذائية، وإليكم تفاصيل العروض في التالي.

عروض بنده السعودية اليوم على الإلكترونيات

تضم عروض الإلكترونيات من بندة السعودية العديد من أجهزة الشاشات الذكية، أجهزة الجوالات الذكية، بعض الإلكترونيات المختارة ضمن العديد من المنتجات الأخرى، وذلك من خلال نشرة العروض الأسبوعية من هايبر بنده السعودية، بحيث توفر للعملاء خصومات مذهلة وحصرية على أسعار بعض المنتجات المختارة ضمن المنتجات الأعلى مبيعًا في المملكة، والتي أصبحت من أساسيات المنزل العصري ولا غنى عنها، وتضم العروض أجهزة شركات فيفو VIVO، أجهزة سكاي وورث Skyworth، منتجات شركة إمبكس Impex.

شاشات بنده

يعرض هايبر بنده مجموعة من الشاشات الذكية والشاشات الأندرويد المصنفة ضمن فئة الشاشات والأجهزة الإقتصادية، وهي تدعم كافة احتياجات المستخدم في الشاشات الذكية من حيث معدل النقاء ووضوح الألوان، بالإضافة إلى جودة الصورة التي دائمًا ما تترافق مع إمكانيات تقنية ذكية تساعد المستخدم وتخدمه بأكثر من وظيفة في آنٍ واحد، بالإضافة إلى إمكانية إختيار أحجام مناسبة لجميع المساحات.

شاشة تلفزيون سكايوورث جوجل الذكية 50 بوصة + توصيل مجاني حتى باب المنزل بسعر 1599 بدلًا من 2299 ريال.

تلفزيون إمبكس جلوريا الذكية 55 بوصة + خدمة توصيل مجاني بسعر 1399 بدلًا من 2199 ريال.

عرض شاشة إمبكس جلوريا 40 بوصة LED جودة صورة HD بسعر 699 بدلًا من 789 ريال.

شاشة تلفزيون سكاي وورث 32 بوصة بسعر 799 بدلًا من 999 ريال.

هايبر بندة عروض الجوالات

متوفر بنشرة عروض بندة السعودية الأسبوعية أفضل أنواع الهواتف الذكية المصنفة ضمن الفئة الإقتصادية، والتي تجمع ما بين العملية والمواصفات التقنية عالية الجودة والسعر المناسب، وقد حققت مبيعات مذهلة في المملكة والشرق الأوسط والعالم العربي، كما أنها متوفرة بخصومات وتخفيضات ضمن عروض وتخفيضات رمضان.

فيفو Y51 جوال 8 جيجا رام + 128 جيجا بايت ذاكرة داخلية بسعر 899 بدلًا من 999 ريال.

جوال فيفو V20 شريحتين اتصال الجيل الرابع، رام 8 جيجابايت + 128 جيجابايت ذاكرة داخلية بسعر 1229 بدلًا من 1299 ريال.

شاومي 11 لايت 8 بلس 8 جيجا رام + 128 جيجابايت ذاكرة داخلية بسعر 1147 بدلًا من 1499 ريال.

جمعنا لكم مجموعة متنوعة من عروض الإلكترونيات من hyper panda وبأسعار اقتصادية وتخفيضات وخصومات مذهلة، تابعونا لمعرفة المزيد من عروض وتخفيضات الموسم الخاصة بشهر رمضان المبارك 1443 في المملكة العربية السعودية، حيث نوافيكم بأجدد وأوفر العروض والتخفيضات والفرص التوفيرية.