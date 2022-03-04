نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض بنده المذهلة على المكسرات والسلع الغذائية بمناسبة شهر رمضان المملكة السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض بنده المذهلة على المكسرات والسلع الغذائية بمناسبة شهر رمضان، يقدم بنده العديد من العروض الرائعة على المكسرات والسلع الغذائية سواء كانت ألبان أو لحوم وأيضا الأرز والزيت، وتلك العروض بمناسبة قدوم شهر رمضان المعظم، فلا شك أن الاسر تقوم بالتجهيز له بشكل مميز، لذلك فإن تلك العروض تعتبر الأكثر جذبا للمشترين، نظرا لارتفاع أسعار بعض السلع الغذائية مؤخرا فننصح بالشراء من باندا والاستفادة من العروض المقدمة والخصومات.

عروض بنده على المكسرات لشهر رمضان

تعد المكسرات عنصر أساسي في كل منزل في شهر رمضان لهذا فقد قرر بنده توفير أفضل أنواع المكسرات بأفضل الأسعار مع عمل بعض العروض والخصومات، وذلك ما يميز بنده عن غيره، كما أن السعر بالمقارنة بالجودة نجده في مصلحة المشتري، وهذا يرجع لكون العميل مهم لدينا ونرغب في إرضائه، وتتنوع المكسرات المتواجدة لدى باندا وفيما يلي سوف نوضح بعض أسعارها:

جوز بيكان ني بسعر 99.95 ريال

مكسرات مشكلة مالحة 69.95 ريال

لوز صنوبري 59.95 ريال

مكسرات مشكلة تريال 95.96 ريال

عروض بنده على السلع الغذائية

عروض بنده المذهلة على السلع الغذائية

هناك الكثير من العروض التي يوفرها بنده على السلع الغذائية والتي هي لا غنى عنها في كل بيت في شهر رمضان وأيضاً الأشهر الأخرى، ونظرا لأن هناك ارتفاع في أسعار بعض السلع الغذائية في الأسواق مثل الزيت والسكر والأرز، قد قام باندا بتوفير أفضل الأسعار والعروض وعمل الكثير من الخصومات لكي يتميز في سوق السلع الغذائية مع ضمان تقديم أفضل جودة وأفضل منتج وفيما يلي سوف نوضح أسعار بعض السلع:

مكرونة برفيتو بسعر 13.95 sr

زيت عافية 9 لتر بسعر 82.95sr

ارز سيلا بسمتي 54.9 5sr

طحين كيلو 9.95 sr

عروض بنده على منتجات الألبان

لا يخلو أي منزل من منتجات الألبان مثل اللبن والجبن والزبادي والبيض وغيرها من المنتجات الأخرى التي قام بنده بعمل أفضل العروض عليها وتوفيرها بأفضل الأسعار، لذلك يعتبر باندا من أفضل المتاجر التي يجب الشراء منها في حين أنه يعمل على توفير جميع المنتجات التي يحتاج لها العميل، وفيما يلي سوف نوضح أهم العروض التي وفرها باندا على منتجات الألبان بخصوص قدوم شهر رمضان:

جبن قليل الدسم هايلاند قريش 22.95sr

جبنة بيضاء البقرات الثلاث 9.95 ريال

جبنة هايلاند دوبل كريم 14.95 ريال

قشطة طازجة زينة 24.95 ريال

جبنة عكاوي استرا 29.95

عروض بنده على اللحوم

تعد اللحوم مصدر غذائي للبروتين لهذا تتوفر في جميع المنازل ونجد أن بندا قدم أرخص الأسعار وأفضل العروض على اللحوم، كما أنه يوفر الجودة ويضكن أيضاً توفير جميع أنواع اللحوم وفيما يلي سوف نوضح بعض العروض التي يقدمها باندا على اللحوم:

برجر بقري برازيلي 29.95sr

روستو بقري برازيلي 39.95sr

كفتة بقري برازيلي 28.95sr

مفروم بقري برازيلي قليل الشحم 31.95sr

مكعبات بقري برازيلي قليل الشحم 33.95sr

قدمنا لكم عروض بنده المذهلة على المكسرات والسلع الغذائية بمناسبة شهر رمضان المملكة السعودية