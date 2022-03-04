اشحن شدات ببجى بطريقة صحيحة من الموقع الرسمي وحافظ على حسابك من البان

شدات ببجى تعتبر العملات الوهمية التي يتم التعامل بها داخل لعبة ألأكشن والإثارة ببجى فيقوم اللاعب بشراء تلك الشدات لشراء العديد من المواد المستخدمة داخل اللعبة مثل من أسلحة ومعدات أخرى وكلما زادت نسبة الشراء يصبح اللاعب ذو أمكانيات أكثر تساعد في الترقي لمراحل أعلى بسهولة.

الطريقة الصحيحة لشراء شدات ببجى

تتوافر العديد من الطريق التي يلجأ إليها اللاعبين لشراء تلك الشدات ولكن يجب توخى الحذر فهناك العديد من المواقع المزيفة لذلك يجب التأكد مسبقا قبل الشراء:

أولا يبدأ اللاعب بالضغط على أيقونة أو رمز السيدات الموجود داخل اللعبة.

يكتب اللاعب عدد الشدات التي يريد شرائها.

ولا بد أن يختار واحدة من طرق الدفع التي يوفرها الموقع .

كما أنه فيما بعد يدفع اللاعب المبلغ المطلوب ثم يضغط على تأكيد لإتمام عمليه الشراء.

ولا بد أن يرجع اللاعب إلى حسابه باللعبة سوف يرى أن الشدات انتقلت إلى حسابه ويستطيع التحكم بها وشراء ما يريد بها.

كما يستطيع أصحاب الايفون والايباد شراء شدات ببجى بنفس الخطوات من خلال رصيد الإبل ID عن طريق بطاقات الايتونز.

الحصول على شدات ببجى