هل أصبع قدمك الثاني أطول من أصابعك الأخرى إذا كان لديك هذه الظاهرة تعرف على معلومة خطيرة سوف تدهشك

نجد بأن الصينيون منذ حوالي ٥٠٠٠ سنة كان يقرؤون القدم ويعرفون من خلالها كيف تكون صحة الإنسان وهل هناك إصابات له في الجسد أم لا ، حيث يعتقدون بأن عندما يكون الأصبع الثاني أطول فيدل ذلك على أنه شخص قيادي ويتمتع بصفات معينة وسوف نتعرف على أهم التفاصيل الخاصة بهذا الموضوع من خلال هذا المقال حتى يعرف الجميع.

تعريف القدم عند الصينيون القدامى

الأصبع الأكبر : حيث أنه عندما يكون هذا الأصبع هو الأطول يدل ذلك على أن الشخص ذكي ويتمتع بأخلاق عالية، ويتمتعوا بقدرتهم على حل المشاكل، لديهم قدرة هائلة على التركيز.

الاصبع الثاني: عندما يكون هذا الأصبع هو الأطول نجد بأنه يتمتع الشخص بالقيادة والنشاط والحيوية ويكونوا أقوياء مستبدين يصعب هزيمتهم، وإذا كان الأصبع ليس طويلا فأنه يسهل هزيمتهم وليسوا أقوياء.

الأصبع الثالث: كما أنه عندما يكون هو الأطول وهذا هو الغالب لدى الكثير من الأشخاص فيدل على أن الأشخاص حيويون ويسعون إلى الوصول إلى الكمال وتحقيق ما يريدونه في حياتهم، وإذا كان الأصبع قصير فأن ذلك يدل على أن هؤلاء الأشخاص يحبون الاسترخاء والتمتع بحياتهم.

تعريف الأصبع الرابع والأصغر عند الصينيون