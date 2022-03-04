تسليك البلاعات بالخل في 5 دقائق فقط مهما كان الانسداد خلطة سحرية دون الحاجة إلى سباك

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تسليك البالوعات بالخل في 5 دقائق فقط مهما كان الانسداد هذا ما تبحث عنه الكثير من السيدات من الوصفات الطبيعية؛ حيث أن تغير البلاعات مكلف جدا واللجوء إلى السباك قد يكلفك الكثير، ولكن الوصفات الطبيعية تعمل على تنظيف البالوعات والتخلص من الانسداد بسهولة، واليوم في هذا المقال نقدم لكم وصفة طبيعية وبسيطة وغير مكلفة.
تسليك البالوعات بالخل في 5 دقائق فقط مهما كان الانسداد
يعتبر انسداد البالوعات من المشاكل الصعبة التي تواجهها الكثير من الأسر في المنزل، واليوم نستخدم مكون طبيعي يخلصك من الانسداد في وقت بسيط جدا وهو الخل، كما أنه يعتبر مكون قادر على إذابة الدهون والرواسب داخل مواسير الصرف، وطريقة استخدامه كالتالي:
- يتم إحضار وعاء عميق ونضع به كلا من نصف كوب من الخل وملعقة ملح وملعقة أخرى من ملح الليمون.
- ثم يتم تقليب المكونات جيدا، ومن ثم يتم وضعها داخل البلاعات ونتركها فترة، وبعد ذلك نلاحظ أن الصرف خالي من أي رواسب.
- وقد تساعد هذه الطريقة على نظافة الصرف من الميكروبات، وذلك لاحتواء الخلطة على الخل الذي له فعالية كبيرة في التنظيف.
- من الأسباب التي تساعد على الانسداد هو سكب الدهون داخل الأحواض والشعر المتساقط داخل الحمام، وبعض قطع المناديل وبواقي الصابون.
- إذا اتبعنا النظافة اليومية داخل الأحواض بوضع كمية بسيطة من الخل داخل المواسير.
- إضافة الماء الساخن في الأحواض مع الخل سوف يجعل مواسير الصرف نظيفة تماما.
- يتم أيضًا استخدام الملح في التسليك حيث يعتبر من العناصر المهمة في تنقية مياة الصرف، وهي عبارة عن خليط مكون من كوب ملح طعام وكوب من ماء صودا الخبز مع كوب ماء مغلي نضع جميع المكونات، ونتركها لمدة ساعة ونضعها في البلاعة لتتفاعل وينتج عن ذلك تسليك الانسداد.
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