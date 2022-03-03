شوف عروض لولو هايبر أقوى عروض الافتتاح على الهواتف الذكية ومختلف الأجهزة حتى 8 مارس بخصومات نارية لا تفوتها LULU

عروض لولو هايبر تقدم أقوى عروض الافتتاح من لولو بخصومات مذهلة على مختلف الأجهزة. حيث تحتفل لولو بأكبر مهرجان للعروض المذهلة بمناسبة افتتاح فرعها الجديد ماركت الريان الدمام بأقوى مهرجان للأسعار في المملكة العربية السعودية. حيث نجد هنا مجموعة من مختلف العروض المميزة سواء في السلع الغذائية اللازمة لكل بيت أو الأجهزة الكهربائية التي تناسب أيضاً مناسبة عيد الأم، أو حتى أحدث وأفضل الهواتف بأسعار نار لا تفوت العرض.

أقوى عروض لولو هايبر عروض الافتتاح على الهواتف الذكية بخصومات مذهلة

تحتفل متاجر لولو هايبر في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية بمناسبة افتتاح فرعهم الجديد بأقوى مهرجان العروض على الهواتف الذكية وأجهزة الأيفون.

احصل على 650 ريال على أيفون 13 من أبل من الجيل الخامس، ويعمل بنظام التشغيل أي أو أس IOS 15. كما يحتوي على ذاكرة عشوائية بسعة 4 جيجا بايت رام، ومساحة الذاكرة الداخلية 128 جيجا بايت. بالإضافة إلى أن مساحة الشاشة 6.1 بوصة، ومزود بثلاث كاميرات واحدة أمامية بدقة 12 ميجا بكسل، والآخرتين في الخلف بدقة 12+12مبجا بكسل. بسعر 3249 ريال بدلاً من 3899 ريال سعودي.

خصم 100 ريال على سامسونج تاب إيه 7 لايت، ومزود بشاشة مقاسها 8.7 بوصة، من الجيل الرابع. كما يعمل الجهاز بنظام التشغيل أندرويد 11، ومزود بخدمة الواي فاي، ومدعم بكاميرتين أحدهما أمامية بدقة 2 ميجا بيكسل والأخري خلفية بدقة 8 ميجا بيكسل. أما مساحة الذاكرة العشوائية 32 جيجا بايت. بسعر 599 ريال بدلاً من 699 ريال سعودي.

تخفيضات لولو القوية على الأجهزة الكهربائية بمناسبة الافتتاح

احصل على هدية قيمة بل ورائعة من لولو وهي ميكرويف توشيبا، بسعة 20 لتر عند شرائك ثلاجة توشيبا، حيث أن سعة الثلاجة 411 لتر. احصل عليها بسعر 2699 ريال بدلاً من 3499 ريال سعودي.

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