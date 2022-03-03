شوف عروض اكسترا الأسبوعية اقوى الخصومات لمدة 24 ساعة اغتنم الفرصة

عروض اكسترا الأسبوعية، شركة اكسترا تعد من الشركات التي تختص في البيع لكل الإلكترونيات وكذلك الكهربائيات التي تقوم شركة اكسترا بتوفيرها بسعر صغيرًا يكون متوافق ومتناسب مع كل فرد مقيم في المملكة العربية السعودية، حتى يستطيع كل شخص الاستحواذ والحصول على كل مطالب واحتياجات العملاء سواء كان من الأجهزة المنزلية والكهربائية وأيضًا الأدوات المنزلية، حيث تعد شركة اكسترا من ضمن الشركات المساهمة التي دخلت للسوق المركزي والمالي في المملكة العربية السعودية.

عروض اكسترا الأسبوعية مهرجان الخصومات هذا الأسبوع يصل إلي 50%

عروض اكسترا الأسبوعية

تكون شركة اكسترا من الشركات المتواجدة بالمملكة العربية السعودية، حيث أن تلك الشركة تستمر في العرض والتقديم لأكبر وأقوى العروض معها الخصومات المذهلة والرائعة التي تقوم شركة اكسترا بتوفيرها، كما أن الشركة تكون متميزة لتقديم هذه العروض والخصومات بسعر مناسب ومتوافق مع كل شخص بالمملكة العربية السعودية، وأيضًا فإن شركة اكسترا تعد من ضمن الشركات التي تختص لبيع كل الكهربائيات والكهربائيات عن طريق التجزئة.

عروض اكسترا السعودية

خصومات اكسترا الشهرية المقلاة بغير الزيت من النوع فيليبس مقدار 1.4 كيلو باللون النحاسي أو الأسود يكون بسعر 999 بدلًا من 1499 ريال سعودي. تخفيضات اكسترا اليوم المايكرويف من النوع كلاس برو حجم 42 لتر 1100 واط يكون بسعر 619 بدلًا من 729 ريال سعودي. تنزيلات اكسترا اليومية مصفف الشعر من النوع يونايتد مع 3 سرعات به فرشاة الشعر الإضافية يكون سعرها 179 بدلًا من 209 ريال سعودي.

خصومات اكسترا الأسبوعية

تنزيلات اكسترا الشهرية المسرح المنزلي من النوع سامسونج 5.1 قناة 1000 واط يكون بسعر 937 بدلًا من 1442 ريال سعودي. تخفيضات اكسترا الأسبوعية الخلاط من النوع نينجا 1500 وات به 3 سرعات باللون الفضي أو الأسود يكون بسعر 849 بدلًا من 999 ريال سعودي. عروض اكسترا الشهرية مصفف الشعر من النوع فيليبس آير ستايلر 800 وأيوني باللون الأبيض يكون بسعر 149 بدلًا من 249 ريال سعودي. خصومات اكسترا اليوم مصفف الشعر من النوع باناسونيك مع 5 ملحقات 650 واط يكون سعرها 179 بدلًا من 229 ريال سعودي.

تخفيضات اكسترا الشهرية