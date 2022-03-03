شوف عروض هايبر بنده لشهر رمضان panda offers

يقدم هايبر بنده عروضه الجديدة مع بداية شهر شعبان المبارك ليعلن عن عروض شهر رمضان ليمنح عملائه الفرصة لشراء ما يحتاجونه من مقاضي الشهر الكريم بالكميات التي تناسبهم. فبالإضافة إلى ما يحرص عليه العديد من المسلمين من التصدق خلال أيام شهر رمضان المبارك، فإن الكثيرين يرغبون في نيل أكبر قدر من الثواب بإخراج الصدقات خلال شهر شعبان أيضاً، ثم يلحقونها بالصدقات خلال أيام رمضان. وحرصاً من بنده على التوفير على عملائها فقد امتلأ بروشور العروض بمئات الأصناف والسلع المختلفة.

عروض هايبر بنده

يقدم هايبر بنده تشكيلة ممتازة من العروض على منتجات شركة ساديا للأغذية المجمدة من الخضراوات والدجاج ومن بين العروض المتوفرة:

وفر 5 ريالات بشراء طبق من صدور الدجاج وزن 450 جرام مقابل 11.95 ريال بدلاً من 16.95 ريال.

اشتري طبق من أفخاذ الدجاج الغليظة او أجنحة الدجاج وزن الطبق 900 جرام مقابل 9.95 ريال للحبة بدلاً من 18.95 ريال.

احصل على كرتون من دجاج ساديا المجمد بدون أحشان وزن الحبة 1200 جرام بسعر 139.95 ريال بدلاً من 174.95 ريال، واستفد من الخصم المتوفر بقيمة 35 ريال.

أكياس فيليه أو مكعبات صدور دجاج وزن كيلو ونصف سعر الحبة 44.95 ريال بدلاً من 59.95 ريال.

اشتري كيلو من البرجر البقري ساديا مقابل 19.95 ريال للحبة بدلاً من 31.95 ريال.

أكواز ذرة وزن الكيس 900 جرام بسعر 11.95 ريال بدلاً من 17.5 ريال.

احصل على 2 كيس من الخضر المشكلة مع الذرة أو الفاصوليا الخضراء المقطعة أو البازلاء الخضراء وزن 450 جرام، مقابل 6.95 ريال بدلاً من 19.90 ريال.

عروض بنده

ستربس الدجاج/ الحار زينجزو سيارا وزن 750 جرام + بطاطس مقلية وزن 2500 جرام بسعر 39.95 ريال للحبة بدلاً من 67.90 ريال، بخصم 27.95 ريال.

دونات مشكلة يومي كيس مجمد يحتوي على 6 حبات بسعر 18.95 ريال.

اشتري 2 حبة من أكياس بامية زيرو جود فوود وزن 400 جرام مقابل 12.95 ريال بدلاً من 19 ريال.

وفر 6 ريالات عند شراء ملوخية مخروطة جود فوود وزن 400 جرام واحصل على حبة مجاناً بسعر 5.95 ريال بدلاً من 11.90 ريال.