شوف تمتع الآن بأقوى عروض لولو هايبر ماركت الأسبوعية

عروض لولو هايبر ماركت الأسبوعية تقدم أقوى العروض والتخفيضات هذا الأسبوع على آلاف المنتجات والسلع الغذائية والمنتجات الاستهلاكية المختلفة والمتنوعة والتي تم إستيرادها من معظم دول العالم، حيث أن شعارهم الدائم هو “لولو هايبر ماركت حيث يأتي العالم إلى التسوق”.

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حيث توفر يومياً مئات الأطنان من الفواكة والخضروات الطازجة حول العالم، كما توفر أكثر من 70 نوع من الأسماك الطازجة يوم بيوم لكل عشاق المأكولات البحرية، هذا بالإضافة إلى عروض الأجهزة الكهربائية والأدوات المنزلية وغيرها العديد من منتجات العناية الشخصية والمنزلية بالإضافة إلى عروض خاصة إضافية على بعض الأقسام، فبادروا بالسرعة والتوجه إلى أقرب فرع من فروع لولو هايبر ماركت الاقرب إليكم للتعرف على العروض واغتنامها.

عروض البقالة الأسبوعية من لولو السعودية

بصل اليمن، سعر الكيلو 1.50 ريال بدلاً من 3.45 ريال، وفر 1.95 ريال، متوفر العرض لمدة 4 أيام.

لحم نعيمي، أنثى خروف حبة كاملة، سعر الكيلو 16.05 ريال بدلاً من 49.95 ريال، وفر 33.90 ريال.

سمك الباراموندي، سعر الكيلو 9.05 ريال بدلاً من 29.95 ريال، وفر 20.90 ريال، متوفر لمدة 4 أيام العرض.

كرتونة التنمية دجاج مجمد، 10 حبات × 600 جرام الحبة الواحدة، بسعر 59.05 ريال بدلاً من 128.00 ريال، وفر 68.95 ريال.

كيس أرز بسمتي أبيض تاج محل، بوزن 10 كيلو، بسعر 34.00 ريال بدلاً من 92.75 ريال، وفر 58.95 ريال، متوفر لمدة 4 أيام.

أجهزة كهربائية منزلية من لولو السعودية