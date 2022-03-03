نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف تمتع الآن بأقوى عروض لولو هايبر ماركت الأسبوعية في المقال التالي
عروض لولو هايبر ماركت الأسبوعية تقدم أقوى العروض والتخفيضات هذا الأسبوع على آلاف المنتجات والسلع الغذائية والمنتجات الاستهلاكية المختلفة والمتنوعة والتي تم إستيرادها من معظم دول العالم، حيث أن شعارهم الدائم هو “لولو هايبر ماركت حيث يأتي العالم إلى التسوق”.
تمتع الآن بأقوى عروض لولو هايبر ماركت الأسبوعية
حيث توفر يومياً مئات الأطنان من الفواكة والخضروات الطازجة حول العالم، كما توفر أكثر من 70 نوع من الأسماك الطازجة يوم بيوم لكل عشاق المأكولات البحرية، هذا بالإضافة إلى عروض الأجهزة الكهربائية والأدوات المنزلية وغيرها العديد من منتجات العناية الشخصية والمنزلية بالإضافة إلى عروض خاصة إضافية على بعض الأقسام، فبادروا بالسرعة والتوجه إلى أقرب فرع من فروع لولو هايبر ماركت الاقرب إليكم للتعرف على العروض واغتنامها.
عروض البقالة الأسبوعية من لولو السعودية
- بصل اليمن، سعر الكيلو 1.50 ريال بدلاً من 3.45 ريال، وفر 1.95 ريال، متوفر العرض لمدة 4 أيام.
- لحم نعيمي، أنثى خروف حبة كاملة، سعر الكيلو 16.05 ريال بدلاً من 49.95 ريال، وفر 33.90 ريال.
- سمك الباراموندي، سعر الكيلو 9.05 ريال بدلاً من 29.95 ريال، وفر 20.90 ريال، متوفر لمدة 4 أيام العرض.
- كرتونة التنمية دجاج مجمد، 10 حبات × 600 جرام الحبة الواحدة، بسعر 59.05 ريال بدلاً من 128.00 ريال، وفر 68.95 ريال.
- كيس أرز بسمتي أبيض تاج محل، بوزن 10 كيلو، بسعر 34.00 ريال بدلاً من 92.75 ريال، وفر 58.95 ريال، متوفر لمدة 4 أيام.
أجهزة كهربائية منزلية من لولو السعودية
- محضر طعام، من كينود، بقوة 800 واط، بسعر210.00 ريال بدلاً من 459.00 ريال، وفر 249.00 ريال.
- خلاط كينود، بقوة 500 واط + 2 مطحنة، بسعر 80.00 ريال بدلاً من 209.00 ريال، وفر 129.00 ريال.
- خلاط مولينكيس، بقوة 450 واط+ 1 مطحنة، بسعر 110.00 ريال بدلاً من 209.00
- خلاط أريني مع 1 مطحنة، بقوة 430 وات، بسعر 80.00 ريال بدلاً من 149.00 ريال، وفر 69.00 ريال.
- محضرة المطبخ عجانة، بقوة 1000 واط، 6 قطع، بسعر 550.00 ريال بدلاً من 1099.00 ريال، وفر 549.00 ريال.
- محضر طعام ماركة براون، بقوة 800 واط، بسعر 220.00 ريال بدلاً من 719.00 ريال، وفر 499.00 ريال.
- محضر طعام أريني، بقوة 800 واط، بسعر 130.00 ريال بدلاً من 399.00 ريال، وفر 209.00 ريال.
- محضر طعام ماجيك بوليت، بقوة 400 واط، سعر 210.00 ريال بدلاً من 349.00 ريال سعودي، وفر 139.00 ريال سعودي.
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