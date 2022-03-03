هل هلال شهر شعبان المبارك أعاده الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات، وهو الشهر الثامن من السنة الميلادية، حيث تبدأ الأمة الإسلامية الصيام يومي الاثنين والخميس سنة عن رسولنا الكريم من بداية شهر رجب إلى النصف من شعبان وكان النبي يتوقف عن الصيام لكي يريح المعدة ليستقبل شهر رمضان، لقول عائشة: «كان رسول الله يصوم حتى نقول لا يفطر ويفطر حتى نقول لا يصوم فما رأيت رسول الله استكمل صيام شهر إلا رمضان وما رأيته أكثر صياما منه في شعبان» .

فضل صيام شعبان وأحب الأدعية التي كان يرددها النبي طوال الشهر

وسمي بهذا الأسم تحديداً كان قديماً، تخرج وتتشعب القابل العربية وتتفرق للحرب، حيث نهي الله تعالى ونبيه الحروب في شهر رجب، ترفع الأعمال إلى الله في شهر شعبان، قال ذاك شهر يغفل الناس فيه عنه بين رجب ورمضان، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم.

أحب الأدعية المستجابة التي كان يرددها النبي لشهر شعبان