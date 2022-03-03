نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فضل صيام شعبان وأحب الأدعية التي كان يرددها النبي طوال الشهر في المقال التالي
هل هلال شهر شعبان المبارك أعاده الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات، وهو الشهر الثامن من السنة الميلادية، حيث تبدأ الأمة الإسلامية الصيام يومي الاثنين والخميس سنة عن رسولنا الكريم من بداية شهر رجب إلى النصف من شعبان وكان النبي يتوقف عن الصيام لكي يريح المعدة ليستقبل شهر رمضان، لقول عائشة: «كان رسول الله يصوم حتى نقول لا يفطر ويفطر حتى نقول لا يصوم فما رأيت رسول الله استكمل صيام شهر إلا رمضان وما رأيته أكثر صياما منه في شعبان» .
فضل صيام شعبان وأحب الأدعية التي كان يرددها النبي طوال الشهر
وسمي بهذا الأسم تحديداً كان قديماً، تخرج وتتشعب القابل العربية وتتفرق للحرب، حيث نهي الله تعالى ونبيه الحروب في شهر رجب، ترفع الأعمال إلى الله في شهر شعبان، قال ذاك شهر يغفل الناس فيه عنه بين رجب ورمضان، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم.
أحب الأدعية المستجابة التي كان يرددها النبي لشهر شعبان
- اللهمَّ إنَّ هذا هلالُ شهرٍ وقد وَرَدَ وأنْتَ أعلمُ بِما فيه مِنَ الإحسانِ فَاجعَلْهُ اللهُمَّ هِلالَ بَركاتٍ وسَعَاداتٍ كامِلَةِ الأمانِ والغُفرانِ وَالرِّضْوانِ وماحِيَةِ الأخطارِ في الأحيان والأزمانِ وَحامِيَةً من أذى.ل
- لا إله إلا انت سبحانك وبحمدك ظلمت نفسي وتجرأت بجهلي وسكنت الى قديم ذكرك لي ومنك.
- اللهم باركّ لنا في شعبان وَبلغنا رمضان من غير أن نرى دمعة حبيب ، ولا فِراق غالي ، ولا إستمرار مرض لقريب ، اللهم بلغنا رمضان لافاقدين ولا مفقودين، اللهم بلغنا شهر رمضان ونحن في احسن حال واعنا اللهم على صيامه وقيامه يارب العالمين .
- اللهم اني أسألك سؤال خاضع متذلل خاشع ان تسامحني وترحمني وتجعلني بقسمك راضيا قانعا وفي جميع الاحوال متواضعا ، اللهم وأسألك سؤال من اشتدت فاقته ، وانزل بك عند الشدائدحاجته ، وعظم فيما عندك.
- اللهم اغفر لمن لا يملك الا الدعاء ، فانك فعال لما تشاء ، يا من اسمه دواء وذكره شفاء وطاعته غنا.
- اللهم اني اتقرب اليك بذكرك واستشفع بك الى نفسك واسألك بجودك ان تدنيني من قربك وان توزعني شكرك وان تلهمني ذكرك .
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