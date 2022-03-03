نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف أهلًا رمضان مع أقوى العروض من نستو في السعودية في المقال التالي

أهلًا رمضان شعار نستو هذه الأيام التي يقدم فيها باقة من أفضل العروض على السلع المتوفرة في متاجره خاصةً وأن غدًا أول أيام شهر شعبان فلم يتبقى سوى القليل على شهر رمضان وفي العادة يبدأ الناس بالتجهيز له مسبقَا حتى يتفرغوا فيه للعبادة، واخترنا لكم أبرز المنتجات وأفضل الخصومات من نستو لنطلعكم عليها. أهلًا رمضان مع نستو اشتهر شراء وتناول المكسرات بمختلف أنواعها في شهر رمضان على وجه التحديد من كل عام.

ويتم تناول المكسرات بطرق عديدة منها تناولها وهي نية أو تحميصها كنوع من أنواع الوجبات الخفيفة أو البينية والمفيدة في نفس الوقت لأنها تحتوي على دهون صحية وضرورية لصحة الإنسان.

وكذلك يتم إضافتها لأنواع الحلويات المختلفة والتي يكثر إعدادها في رمضان مثل الكنافة والبسبوسة والقطايف وستجدون هنا في ثقفني كافة الوصفات التي تحتاجون إليها.

ويقدم لكم نستو أفضل الخصومات على المكسرات مثل الفستق سواء السادة منه أو المحمص بسعر 49.95 ريال سعودي بدلًا من 72.95 ريال.

كيلو من الكاجو السادة بسعر 46.95 بدلًا من 62.95 ريال.

ولا ننسى اللوز الأكثر شهرة والمحبب للجميع تقريبًا فسعر الكيلو جرام من اللوز الأمريكي الوسط 31.95 ريال سعودي بدلًا من 48.95 ريال.

وبخصوص الهيل فهو لا غنى عنه حيث يضاف لكافة أنواع الأرز مثل الكبسة والبرياني ومع سلق اللحوم والدجاج، بالإضافة إلى أصناف الحلويات مثل بسكويت الهيل وغيرها.

سعر كيلو جرام الهيل 99.95 ريال سعودي بدلًا من 189.95 ريال. خصومات نستو على الحقائب أهلًا رمضان خصومات وعروض كثيرة من نستو على المفروشات والحقائب.

ففي الشهر الكريم تكثر زيارات الأهل التي تتوجب أحيانًا السفر وكذلك السفر لقضاء العمرة في هذا الشهر الفضيل.

لذلك يقدم نستو عروض على حقائب السفر.

مجموعة من حقائب السفر متنوعة الأحجام يبدأ سعرها من 69 ريال سعودي للأصغر حجمًا وسعر الأكبر حجمًا 159 ريال، ويوجد حجمان وسط أسعارهم 89 ريال و139 ريال.

وسجاد الصلاة فهناك من يفضل شراء سجادة جديدة لصلاة التراويح سواء في المسجد أو في البيت ويقد نستو سجادة صلاة حجم كبير بسعر 14.50 ريال سعودي بعد الخصم من السعر الأصلي وهو 29 ريال. الوسوم عمر شويل - جدة أهلًا رمضان مع أقوى العروض من نستو في السعودية - ثقفني error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوف أهلًا رمضان مع أقوى العروض من نستو في السعودية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.