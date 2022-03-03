شوف أكبر عروض الافتتاح من لولو هايبر على السلع الغذائية حتى 8 مارس بخصومات جبارة لا تفوتها LULU

تحتفل لولو هايبر بكبرى عروضها وخصوماتها المذهلة بمناسبة افتتاح متجرها الجديد ماركت الريان، الدمام في المملكة العربية السعودية. كما تقدم بهذه المناسبة عروض مختلفة وكثيرة من خلال مجلة لولو على مختلف السلع الغذائية المهمة واللازمة بأسعار تناسب الجميع. كما نستعرض لكم مجموعة السلع الغذائية الهامة لكل بيت مثل الأرز واللحوم والأسماك.

أفضل عروض لولو هايبر على السلع الغذائية بخصومات مذهلة

خصم 40 ريال من لولو على دجاج مجمد من ساديا متوفر بدون أحشاء، بوزن 800 جم * 10 حبات، بسعر 98.95 ريال بدلاً من 138.95 ريال سعودي.

احصل على بصل متوسط إنتاج سعودي، للكيلو بسعر 1.95 ريال بدلاً من 8.50 ريال سعودي، ووفر 6.55 ريال.

احصل على توفير 31 ريال على أرز مزة بسمتي من أبو كاس، للعبوة بوزن 10 كيلو. مقابل 52.95 ريال بدلاً من 83.95 ريال سعودي.

توفر متاجر لولو لكل عميل قطعتين من زيت دوار الشمس من نور بسعر العرض، أي مقابل 29.95 ريال بدلاً من 46.95 ريال، وخصم 17 ريال. حيث أن وزن العبوة الواحدة 1.5 لتر* 2، وعليهم عبوة بوزن 500 لتر.

تخفيضات لولو على الفواكه والخضراوات

تحتوى الفواكه والخضراوات على عدد لا يحصى من المعادن والفيتامينات كالحديد والبوتاسيوم والمغنسيوم وفيتامين أ وفيتامين سي وغيرها الكثير من الفوائد الهامة للجسم.

اشتري ألذ فراولة دريسكول من ( أمريكا أو المكسيك)، للعلبة بوزن 250 جم، بسعر 14.95 ريال بدلاً من 24.95 ريال سعودي، ووفر 9.80 ريال.

لعشاق التوت احصل على توت العليق دريسكول إنتاج أمريكا أو المكسيك، للعلبة الواحدة بوزن 125 جم. بسعر 6.75 ريال بدلاً من 16.75 ريال سعودي، ووفر 10 ريال.

اشتري كيلو من الطماطم إنتاج سعودي، للكيلو مقابل 2.95 ريال بدلاً من8.95 ريال ووفر 6 ريال سعودي.

اشتري زنجبيل الهند الفريش بفوائده الهائلة، للكيلو بسعر 6.45 ريال بدلاً من 14.95 ريال سعودي، ووفر 8.50 ريال.

احصل على خصم 6.45 ريال على فلفل أحمر أو أصفر من عمان للكيلو بسعر 6.95 ريال بدلا من 14.95 ريال سعودي.

تخفيضات لولو القوية على اللحوم والأسماك بمناسبة افتتاح المتجر الجديد