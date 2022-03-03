طريقة سحرية طرد البرص الوزغ من المنزل نهائيا بدون لمس في 3 دقائق لن يعود أبدا

يعتبر البرص و الوزغ أو أبو بريص كما يطلق عليه من الحشرات الزاحفة التي لا يحبها جميع الناس فالبعض يخلفها والبعض يقرف منها وتسبب البكتيريا المنتشرة على الظهر والتى تنقلها من سطح لآخر عندما تكون بالمنزل أمراض كثيرة ضرر للإنسان لذلك يسعى الجميع وخاصة الأمهات من التخلص من تلك الزواحف للحفاظ على سلامة وصحة صغارها.

كيفية طرد البرص من المنزل

أحد أهم الطرق الطبيعية الفعالة الذى له تأثير كبير ومؤكد فى طرد الأقراص من المنزل.

الرائحة القوية التى يفرزها الجسم عند شق الفص نصفين تساعد فى التخلص من الأمراض وتوضع فى أماكن تواجده والأماكن التى يدخل منها.

قشر البيض:يخاف البرص من الثعابين ولذلك عند وضع قشر البيض فى أماكن تواجده أو دخوله يعتقد البرص أو الوزغ أن هذه قشور بيض الثعبان يخاف ويهرب.

كرات البن والتبغ:يمكن صناعة تلك الكور من التبغ أو مسحوق البن المبلل توضع تلك الكرات فى المداخل والشرف وأماكن دخول الابراص.

الغراء اللاصق:يتم وضع تلك الفخاخ على الشرفات والمداخل التى يدخل منها البرص فهو ينجذب إلى النور القدامى من الداخل فيدخل هذا المكان عندما يلتصق بالغراء عند الدخول يتم صب زيت نباتى عليه فهذه طريقة رحيمة للتخلص من الوزغ البرص.

توجد طرق لمنع دخول البرص الوزغ المنزل من الأساس