لن تلجأ لطبيب الأسنان مرة أخرى تبييض الأسنان وإزالة الجير فقط بالمضمضة بهذا المحلول

تبييض الأسنان وإزالة الجير هذا ما يعطي جاذبية في طلة مشرقة للشخص، وذلك يتطلب منه زيارة مستمرة لطبيب الأسنان؛ حيث الأسعار المرتفعة واستخدام العلاجات الباهظة الثمن في القضاء على الآثار السلبية للأسنان، لذلك يلجأ البعض من الأشخاص في البحث عن وصفات طبيعية تعطي نفس النتيجة، لذلك قررنا من خلال هذا المقال أن نقدم لكم إحدي الوصفات الفعالة للقضاء على جير الأسنان وتبيضها.

تبييض الاسنان وإزالة الجير

اليوم نعرض لكم طريقة ضمن إحدى طرق التبييض الفعالة، وهى مكونة من بيكربونات الصوديوم والليمون، والطريقة من خلال الآتي:

نقوم بتحضير فرشاة نظيفة وخالية من أي نوع معجون.

يتم إحضار وعاء صغير الحجم ونضع بها ملعقة كبيرة من بيكربونات الصوديوم، ونفس المقدار من عصير الليمون.

يتم التقليب جيدا فيما بينهم.

يتم التقليب جيدا فيما بينهم. نضع الفرشاة في المحلول ثم نقوم بدعك الأسنان جيدا مع الحرص بعدم ملامسة اللثة، وذلك حتى لا تتأثر وتصاب وهذا لمدة دقيقتين.

تكرر هذه الطريقة يوميا حتى الحصول على أفضل النتائج.

استعمال الخل مع النشا لتبييض الأسنان

هذه الطريقة تعطي نفس تفاعل الطريق السابقة، ولكن عليك الاستعمال الصحيح حتى نحصل على نفس النتيجة، وهى عبارة عن الآتي: