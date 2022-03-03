نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مكونات سحرية للتخلص من الصراصير والحشرات بدون استخدام مواد كيماوية في المقال التالي

عمر شويل - جدة تواجد الصراصير والحشرات الزاحفة المشاكل التي تواجه جميع الأشخاص، خاصة ربات البيوت، لأنها تسبب لهم الكثير من الإزعاج، وتسبب لهم أضرار صحية، لذلك سوف نقدم إليكم خلال هذا المقال مكون واحد سحري للتخلص من الصراصير والحشرات الزاحفة.

طريقة التخلص من الصراصير والحشرات الزاحفة بالنشا:

النشا يعتبر من أكثر الأشياء الرائجة بين الكثير من الأشخاص للتخلص من الصراصير والحشرات الزاحفة، وذلك عن طريق وضع كمية قليلة من النشا في جميع الأماكن التي توجد بها تلك الحشرات، ومع مرور الوقت سوف تلاحظي خروج الحشرات من المكان بسبب النشا.

طريقة التخلص من الصراصير والحشرات الزاحفة بالخل:

الخل يعد من أروع الطرق التي استخدمت على الإطلاق للتخلص من الحشرات الزاحفة، وذلك عن طريق خلط ثلاث ملاعق من بشر صابون اليدين مع ست ملاعق كبيرة من الخل، وربع كوب كبير من الماء.

اسكبي كمية مناسبة من الخليط في الأماكن التي توجد بها تلك الحشرات، ثم اتركي الخليط حتى يجف، وسوف يساعد في غلق الأماكن التي تأتي منها الحشرات، مثل الفتحات والثقوب الصغيرة.

طريقة التخلص من الصراصير والحشرات الزاحفة بالسكر:

خليط السكر يعد من أجمل المكونات التي تقضي على الحشرات الزاحفة بشكل نهائي، وذلك عن طريق مزج ثلاث ملاعق كبيرة من صودا الخبز مع ثلاث ملاعق كبيرة من السكر جيدا، ثم وزعي الخليط في جميع الأماكن التي توجد بها الحشرات، ثم تنجذب الحشرات إلى الخليط وتتناوله، ثم تنفجر أمعائها.

طريقة للتخلص من الصراصير والحشرات الزاحفة بالنعناع البري:

النعناع يعد من أجمل الوصفات التي تساعد في القضاء على الحشرات الزاحفة، وذلك عن طريق امزجي خمس أكواب كبيرة من الماء الساخن مع ٥ ملاعق كبيرة من النعناع البري، ثم اتركيهم لمدة ١٠ دقائق، ثم اسكبي الخليط بعد تصفيته جيدا في زجاجة بها رذاذ، ثم وزعيه في جميع الأماكن التي توجد بها الحشرات.

أهم النصائح للتخلص من الصراصير والحشرات الزاحفة: