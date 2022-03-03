تنظيف عيون البوتاجاز المسدودة بليمونه وتنظيف عيون البوتجاز المسدودة بدون تجريحه كأنه جديد بدون حك

تنظيف عيون البوتاجاز تعاني ربات المنزل من صعوبة في تنظيف أسطح البوتجاز وعيونه، بسبب تعرضه المستمر إلى تحمل الدهون أثناء الطبخ، وسقوط الأطعمة عليه أثناء طهيها، وأحيانًا فوران اللبن أو القهوة على أعين البوتجاز، مما يؤدي إلى انسدادها مع الوقت، فتصبح شعلة النار أقل، فنقدم لكي سيدتي في مقالنا اليوم طريقة فعالة في تنظيف عيون البوتجاز بالخل والليمون.

طريقة تنظيف عيون البوتجاز المسدودة

يعتبر الخل والليمون من المنظفات التي لها أثر فعال في التخلص من الدهون المتراكمة على سطح وأعين البوتجاز، كما أنها تساعد في تنظيف وتوسيع خروج الغاز من العين مرة أخرى، كما يمكن استخدام بيكربونات الصوديوم مع الخل أو الليمون للحصول على نتيجة أفضل، والحصول على لمعان سطح البوتجاز، ويمكن استخدام هذا المنظف أيضًا في الأواني والطاسات المحروقة.

طريقة استخدام الخل والليمون لتنظيف البوتجاز

الطريقة الأولى:

نقوم بإحضار 2 ملعقة كبيرة من بيكربونات الصوديوم ثم نضيف إليها من حبة إلى حبتين من الليمون ونقوم بعصرهم والتقليب حتى يصبح لدينا مكون سائل.

نقوم بإزالة إطارات البوتجاز فوق كل عين ثم نقوم بتنقيط السائل على منطقة العيون.

نترك السائل لمدة 30 دقيقة ثم نقوم بإحضار دبوس رفيع ونقوم بإدخال جزء صغير منه في العين للتسليك.

حيث أنه سوف تلاحظين عودة الأعين كالسابق والتخلص من الدهون وباقيا الطعام المتراكمة.

الطريقة الثانية: