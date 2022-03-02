أقوى طريقة لتسليك حوض المطبخ المسدود والبالوعات بمكونات رخيصه ومتوفرة في كل بيت دون اللجوء للسباك

طرق تسليك البالوعة تعاني الكثير من سيدات المنازل بانسداد بالوعات المطبخ بشكل دائم، وذلك بسبب دخول بقايا الطعام بها لذلك أخذ بعضهن يبحثن عن الطرق الفعالة في تسليك البالوعات على مواقع الإنترنت ليجدوا الكثير من الطرق والتي سوف نوضحها لكم من خلال هذا المقال.

يوجد كثير من طرق تسليك البالوعات سوف نوضحها لكم من خلال النقاط التالية.

اول طريقة البيكنج بودر: نحضر ملعقة من البكينج بودر ونقوم بوضعها حلول فتحة بالوعة الحوض ونضع عليها المياه الساخنة وسوف نلاحظ تسليك البالوعة دون أي جهد أو تعب.

كما أن طريقة ملح الليمونة: نحضر القليل من ملح الليمون حول فتحة الحوض ونسكب الماء الساخن عليها ونلاحظ تسليكها .

ومن أفضل الطرق هي طريقة استخدام الخل: نحضر الخل ونقوم بسكبه في فتحة الحوض ونضع عليه الماء الساخن عليها ونلاحظ بأنها تم تسليكها بسرعة.