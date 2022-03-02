نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف خصومات اكسترا الكبرى بنصف الثمن على الأجهزة الكهربائية والهواتف حتى منتصف مارس في المقال التالي

عمر شويل - جدة خصومات اكسترا الكبرى نصف الثمن على الأجهزة الكهربائية و الهواتف حتى 15 مارس، حيث يتوفر ويرلبول غسالة تعبئة أمامية سعة 8 كجم بسعر 2309 ريال بدلاً من 2999 ريال خصم 23%، ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 144 ريال لمدة 36 شهراً بالإضافة إلى هدية مجانية بقيمة 250 ريال، يتوفر دايو ثلاجة 14.1 قدم باللون الأبيض بسعر 2699 ريال بدلاً من 3899 ريال خصم 31%، ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 129 ريال لمدة 36 شهراً بالإضافة إلى هدية مجانية بقيمة 250 ريال ضمن عروض الأهزة الكهربائية اكسترا الكبرى.

خصومات الأجهزة الكهربائية اكسترا الكبرى

يتوفر كلاس برو ثلاجة سعة 297 لتر باللون الأبيض بسعر 1499 ريال بدلاً من 1999 ريال خصم 25%، ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 72 ريال لمدة 36 شهراً بالإضافة إلى هدية مجانية بقيمة 250 ريال، يتوفر ضمن عروض الأجهزة الكهربائية اكسترا الكبرى كلاس برو ثلاجة 8.9 قدم باللون الأبيض بسعر 1399 ريال بدلاً من 1899 ريال خصم 26%، ضمن تخفيضات مارس ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 67 ريال لمدة 36 شهراً بالإضافة إلى هدية مجانية بقيمة 250 ريال.

عروض الشاشات اكسترا الكبرى

يتوفر توشيبا تلفزيون 75 بوصة ذكي فائق الوضوح بسعر 4699 ريال بدلاً من 7499 ريال خصم 37%، ضمن عروض الشاشات اكسترا الكبرى ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 225 ريال لمدة 36 شهراً بالإضافة إلى هدية مجانية بقيمة 999 ريال، يتوفر ضمن عروض اكسترا الكبرى حتى 15 مارس شارب تليفزيون 42 بوصة ذكي عالي الوضوح بسعر 1649 ريال بدلاً من 2499 ريال خصم 34% ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 79 ريال لمدة 36 شهراً بالإضافة إلى هدية مجانية بقيمة 99 ريال.

خصومات اكسترا الكبرى نصف الثمن

يتوفر سوني تلفزيون 75 بوصة فائق الوضوح ذكي بسعر 19999 ريال بدلاً من 39999 ريال خصم 50%، ضمن تخفيضات الشاشات ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 956 ريال لمدة 36 شهراً بالإضافة إلى هدية مجانية بقيمة 999 ريال، يتوفر ضمن عروض مارس اكسترا الكبرى سوني تليفزيون 55 بوصة ذكي فائق الوضوح بسعر 4499 ريال بدلاً من 9499 ريال خصم 53%، ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 215 ريال لمدة 36 شهراً بالإضافة إلى هدية مجانية بقيمة 179 ريال.

عروض اكسترا حتى 15 مارس

يتوفر أبل أيفون 11 تقنية الجيل الرابع 4G سعة 128 جيجابايت الإصدار الجديد باللون البنفسجي بسعر 2599 ريال بدلاً من 3559 ريال خصم 27%، ضمن عروض الهواتف اكسترا الكبرى ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 125 ريال لمدة 36 شهراً بالإضافة إلى هدية مجانية بقيمة 490 ريال، يتوفر ضمن تخفيضات مارس على الهواتف هواوي واي 9 إي سعة 128 جيجابايت باللون الفضي بسعر 999 ريال بدلاً من 1099 ريال خصم 10% ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 48 ريال لمدة 36 شهراً.

عروض الهواتف اكسترا الكبرى

يتوفر فيفو واي 53 اس تقنية الجيل الرابع 4G سعة 128 جيجابايت بسعر 929 ريال بدلاً من 1149 ريال خصم 19% ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 45 ريال لمدة 36 شهراً، يتوفر ضمن تخفيضات مارس على الهواتف أوبو أي 94 تقنية الجيل الرابع 4G سعة 128 جيجابايت باللون البنفسجي بسعر 999 ريال بدلاً من 1199 ريال خصم 17% ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 48 ريال لمدة 36 شهراً ضمن عروض الهواتف اكسترا الكبرى.