شوف عروض بنده على مقاضي شهر رمضان

خصومات كبيرة وتخفيضات على مئات السلع ضمن عروض بنده الأسبوعية يقدمها هايبر بنده بمناسبة اقتراب شهر رمضان. تعتبر هذه العروض فرصة كبيرة لشراء مقاضي الشهر الكريم بالكميات التي تناسب احتياجات الأسرة خلال شهري شعبان ورمضان. وتتضمن العروض عدة أنواع من المعلبات من الأجبان، الدواجن واللحوم وغيرها من السلع التي يحتاج إليها الجميع لتجهيز وجبتي الافطار والسحور.

عروض بنده

اشتري عبوة واحصل على الثانية مجانا من باكينج باودر قليل الصوديوم رامفورد وزن 113 جرام مقابل 15.50 ريال بدلا من 31 ريال.

احصل على حبة من خليط كيك بلزبري وزن 485 جرام مقابل 9.95 ريال بدلا من 12.95 ريال.

عرض بنده على تونة قودي لحم خفيف وزن الحبة 185 جرام، احصل على ثلاث حبات من المنتج بسعر 16.95 ريال بدلا من 25.5 ريال.

ثلاث حبات من لحم تونا خفيف قطعة واحدة في زيت دوار الشمس رنا بسعر 9.95 ريال بدلا من 18.75 ريال.

اشتري خمس حبات من طماطم كاملة مقشرة هناء وزن الحبة 400 جرام، مقابل 9.95 ريال بدلا من 17.5 ريال.

هايبر بنده

يمكنكم شراء أصناف مختلفة من المخللات والجبن من الهايبر ومن بين الأنواع المعروضة.

زيتون أسود أسباني كوبوليفا سعر الكيلو 16.95 ريال بدلا من 26.25 ريال.

كيلو من زيتون كالاماتا الريف بسعر 24.95 ريال بدلا من 35.95 ريال.

اشتري كيلو من الخيار المخلل بالماء أو الخل مقابل 15.95 ريال بدلا من 21.75 ريال.

كيلو مكدوس سوري بسعر 22.95 ريال بدلا من 32.95 ريال.

شراب قصب السكر الطيبات وزن 700 جرام بسعر 9.95 ريال بدلا من 13.5 ريال.

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