شوف عروض العثيم بالسعودية في الفترة من 2 مارس إلى 8 مارس 2022م

عروض العثيم بالسعودية تقدمها مجموعة أسواق عبدالله العثيم أسبوعيًّا على المنتجات المختلفة بأسعار تنافسية لتناسب جميع الأذواق، وكذلك لتلبية احتياجات جميع فئات المجتمع من مستلزمات المنزل والمواد الغذائية والغير غذائية وكذلك المواد الإستهلاكية بمختلف أنواعها، و لقد تم تأسيس شركة العثيم عام 1980م ومقرها الرئيسي الرياض فهى شركة مساهمة سعودية و تعمل في تجارة الجملة والتجزئة للأسماك و المواد الغذائية والغير غذائية والأدوات المنزلية و اللحوم بمختلف أنواعها، أسواق العثيم تمتلك مايزيد عن 180 فرع على مستوى المملكة تتنوع بين ركن و هايبر ماركت و سوبر ماركت، و تسعى دائمًا إلى زيادة فروعها على مستوى المملكة لتلبية احتياجات أكبر عدد ممكن من المواطنين.

عروض العثيم بالسعودية في الفترة من 2 مارس إلى 8 مارس 2022م

تقدم أسواق العثيم خلال هذا الأسبوع مجموعة من أقوى العروض الترويجية على العديد من مستلزمات الأسرة والمنزل، تلك المنتجات التي يحرص الكثير من الأفراد على شرائها خاصة مع اقتراب قدوم شهر رمضان الكريم 1443ه‍، وللاطلاع على هذه العروض يتم الدخول على صفحة البروشور الخاصة بعروض هذا الاسبوع.

العروض الحصرية على المواد الغذائية

الزبيب سعر الكيلو 13.50 ريال سعودي، مع اقتراب قدوم شهر رمضان المبارك تُقدِم المواطنين على شراء مستلزمات الشهر الكريم، والزبيب من أهم المنتجات التى يكثر استخدامها سواء في اعداد الحلويات أو الخُشاف وكذلك يدخل في إعداد بعض الوجبات مثل الكبسة وغيرها.

اللوز النى سعر الكيلو 34.50 ريال سعودي، يحتوي اللوز على العديد من الفيتامينات مثل الماغنسيوم والكالسيوم و البوتاسيوم، كما أنه يحتوي على فيتامين ه‍، كما أنه يحتوي على دهون غير مشبعة مما يساعد على خفض نسبة الكوليسترول في الدم، و تقوية العظام.

جوز هند بودرة سعر الكيلو 14.50 ريال سعودي، تحتوي جوز الهند على العديد من الفيتامينات والمعادن المفيدة لصحة الجسم مثل الزنك والماغنسيوم والنحاس وكذلك فيتامين ب12، تساعد أيضًا على حماية صحة القلب وتقوية جهاز المناعة.

وهناك العديد من الشركات التابعة لشركة العثيم السعودية مثل سفوري لاند، و معهد أكاديمية العثيم للتدريب و التطوير، و العثيم للاستثمار والتطوير العقاري، دار الخيول للمقاولات وأيضًا القصيم للتنمية.