شوف عروض ساكو أثاث بتخفيضات رمضان 2022 وخصومات حتى 40% على الأسعار في saco

تصفح عروض ساكو أثاث ذات الأسعار الرائعة، ووفر مع عروض رمضان 2022، حيث تصل التخفيضات إلى 40% من ثمن المنتجات، وتوفر لكم ساكو تشكيلة متنوعة الأشكال والتصميمات من قطع الأثاث المنزلي بما يشمله من أطقم جلوس، طاولات، وتشكيلة من أطقم استرخاء ومقاعد أيضًا، وكل ذلك لفترة محدودة حتى يوم 9 أبريل 2022، ونعرض لكم الأثاث بالإضافة إلى تشكيلة من مختلف المنتجات بأسعار مغرية فقط في ساكو السعودية.

عروض ساكو أثاث بتخفيضات رمضان 2022

الأثاث الموجود بداخل نشرة عروض ساكو يتميز بكونه عملي للغاية ويوفر لكم الراحة، حيث توجد كنبة سرير بأسعار تبدأ من 599 ريال، وبأكثر من لون لإقتناء اللون الذي يتماشى مع كافة ديكورات المنزل بحيث تستخدم كأريكة وأيضًا سرير، وللمزيد من الراحة يمكنكم شراء طقم جلوس مكون من أريكة استرخاء بالإضافة إلى عدد من المقاعد، ومتاح من طقم الجلوس الألوان الأسود، الرمادي، البيج، البني، والتي تتناسب مع معظم الألوان إن لم يكن جميعها.

طقم أريكة استرخاء ركنة مع وحدة تحكم، باللون الأسود، بسعر 3999 ريال سعودي بدلًا من 4599 ريال سعودي.

كنبة سرير بسعر 599 ريال سعودي بدلًا من 699 ريال سعودي.

كرسي استرخاء ساكو

تخفيضات ساكو كرسي استرخاء بدأت من جديد ولفترة محدودة بمناسبة شهر رمضان المبارك، وتأتي كراسي استرخاء ساكو بعدد من المزايا أهمها الخامات المريحة التي تصنع منها، بالإضافة إلى إمكانية رفع الكرسي لأعلى مع وجود مسند للقدمين، وأيضًا تأتي بظهر قابل للطي.

كرسي استرخاء مزود بظهر قابل للطي، بسعر 799 ريال سعودي بدلًا من 999 ريال سعودي.

كرسي هزاز باللون الرمادي، بسعر 1199 ريال سعودي بدلًا من 1499 ريال سعودي.

طاولات طعام ساكو

وفر الأن مع عروض ساكو على طاولات الطعام بمختلف الأحجام والأشكال الدائرية منها والمستطيلة وحتى المربعة، وتأتي الطاولات مزودة بعدد من المقاعد بدايةً من مقعدين وحتى 6، وجميعهم بنفس شكل الطاولة سواء بالنسبة للإطار أو الخامات، مع إمكانية شراء الطاولة بمفردها مع ميزة إضافية وهى قابلية الطاولة للطي؛ لتخزينها بسهولة ولتتناسب مع الغرف ذات المساحات الصغيرة.