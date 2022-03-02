شوف عروض الإلكترونيات من لولو ماركت أقوى تخفيضات وهدايا قيمة من هايبر لولو

مجموعة جديدة من أحدث عروض الإلكترونيات من لولو ماركت بأسعار تنافسية بمناسبة افتتاح فرع لوسا الجديد في المملكة العربية السعودية. تشمل العروض تخفيضات كبيرة على مئات السلع من مختلف العلامات التجارية. وحرصاً من لولو هايبر ماركت على توفير ما يحتاج إليه العملاء فقد افتتح الهايبر فرعاً جديداً في منطقة الريان في الدمام. ومن بين أهم المنتجات المعروضة الأجهزة الكهربية والطبية وأنواع متعددة من الهواتف الذكية مثل جوالات أيفون، سامسونج وغيرها. فضلاً عن الشاشات والساعات الذكية من أبل وشاومي.

لولو ماركت

احصل على خصم بقيمة ستمائة وخمسين ريالا عند شراء جوال أيفون 11 بسعر 2599 ريال بدلا من 3249 ريال. يعمل بنظام تشغيل ios 13 الخاص بشركة أبل ويحتوي على رامات سعة 4 جيجا بايت، بينما سعة ذاكرة. الهاتف 128 جيجا بايت، مقاس الشاشة 6.1 الكاميرا الخلفية ثنائية تعمل جميعها بجودة 12 ميجا بيكسل. يدعم الهاتف شبكات الجيل الرابع.

اشتري هاتف أيفون 13 بسعر 3249 ريال بدلا من 3899 ريال واحصل على خصم نقدي بقيمة 650 ريال. يعمل بنظام تشغيل ios 15 التابع لابل، رامات 4 جيجا وسعة الذاكرة 128 جيجا.

هاتف أوبو ايه 53 يعمل بنظام أندرويد 10 سعة الذاكرة 64 جيجا، ويحتوي على رامات 4 جيجا بايت. يوجد بالهاتف كاميرا خلفية ثلاثية وكاميرا أمامية لالتقاط صور السيلفي، يدعم الجيل الرابع من الشبكات. يمكنك الحصول على هذا الهاتف مقابل 599 ريال بدلا من 699 ريال.

احصل على خصم بقيمة ثلاثمائة ريال سعودي عند إقتناء هاتف سامسونج جالكسي زد فولد 3 قابل للطي سعة 256 جيجا، الجيل الخامس بسعر 6499 ريال بدلا من 6799 ريال.

هايبر لولو

شاشة سكاي وورث ذكية 4 كي أندرويد ألترا اتش دي 65 بوصة، بسعر 2499 ريال بدلا من 3999 ريال بخصم نقدي 1500 ريال.

مخزن طاقة جوي 1000 مللي أمبير بسعر 39 ريال بدلا من 99 ريال

lulu hypermarket

قلاية ايكون بدون زيت سعة 2.5 لتر بسعر 109 ريال بدلا من 249 ريال.

لولو هايبر ماركت

فرن مايكروويف سوبر جنرال سعة 42 لتر بسعر 359 ريال بدلا من 499 ريال.