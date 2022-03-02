شوف عروض إكسترا شهر مارس 2022 على الهواتف والشاشات والأجهزة المنزلية خصومات وتخفيضات هائلة

عروض إكسترا شهر مارس 2022 على الهواتف والشاشات والأجهزة المنزلية تقدم مجموعة إكسترا في السعودية باقة من العروض المميزة وخصومات متنوعة على الهواتف الذكية، وجميع الأجهزة المتوفرة لديها حتى يوم التاسع عشر من شهر مارس، وهذا من أجل تلبية جميع رغبات المواطنين في الحصول على أحدث الأجهزة و الهواتف المحمولة بأقل سعر ممكن، وهذه الأسعار والخصومات بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم واحتفالا به، لهذا نتعرف معا على كافة التفاصيل الخاصة بالعروض على الهواتف المحمولة والأجهزة المختلفة التي يحتاجها كل منزل خصومات هائلة يمكنك معرفة العروض أكثر من خلال زيارة احد الفروع تابعوا معنا.

عروض إكسترا شهر مارس 2022 على الهواتف والشاشات والأجهزة المنزلية

أعلنت مجموعة اكسترا باقة من الخصومات التي سيتم فرضها حتى يقوم الخامس من شهر مارس.

حيث يتم توفير ضمان للهواتف ضج الكسر لمدة ست أشهر متتالية على أي هاتف أيفون يتم شرائه.

بالإضافة إلى أن هاتف الأيفون 13 متوفر بسعر 5699 ريال سعودي.

ويتوفر هاتف الأيفون 13 برومكس بسعر مناسب وهو 6199 ريال سعودي.

كما أن هاتف الأيفون 13 ميني متوفر في المجموعة بسعر 2999 ريال سعودي.

بالإضافة إلى نسبة خصم قيمتها 400 ريال سعودي على هاتف أيفون 13 حيث يصل سعره 4899 ريال.

خصم اكسترا على الهواتف الذكية

يوجد خصم على الهاتف موتورولا لون رمادي متوفر بسعر 499 ريال.

كما يتوفر هاتف شاومي ريدمي باللون الأخضر 369 ريال سعودي.

بالإضافة إلى أن هاتف أوبو متوفر بخصم مناسب وهو 669 ريال.

وتتوفر مجموعة مختلفة من العروض على هواتف فيفو المتوفرة باللون الأزرق بسعر يصل إلى 1399 ريال.

وهاتف سامسونج جالكسي متوفر بسعر 3499 ريال.

ويتوفر هاتف سامسونج جالكسي A باللون الأبيض بسعر 1499 ريال.

خصومات وعروض مجموعة إكسترا

اكسترا للأجهزة والهواتف أعلنت عن مجموعة من الخصومات المختلفة على جميع الأجهزة بشكل مناسب تماما لجميع المواطنين، حتى يتمكنون من الاستفادة من نسبة الخصم هذه، وهذه العروض متمثلة في التالي: