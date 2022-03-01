سبب تكون الوبر في السرة هذه هي نتيجة الدراسات وما علاجه تعر فعليها فورا وشارك المعلومة

سبب تكون الوبر في السرة هذه هي نتيجة الدراسات التي نعرضها لكم من خلال مقالنا هذا، وذلك عندما توجه سؤال للدكتور كارل من أحد الأشخاص عن هذا الموضوع، وهذا السؤال جعل الدكتور كارل في حيرة وجعله يبحث وراء هذا الأمر، والأسباب الذي ساعدت في تكوين هذا الوبر، ولذلك سوف نقدم لكم من خلال السطور التالية الأسباب في تكون الوبر وكيف يتم التخلص منه.

سبب تكون الوبر في السرة لدى الرجال والنساء

أشارت الأبحاث التي أجراها الدكتور كارل إلى أن السبب في تكوين وبر السرة هو الاحتكاك المباشر للملابس فيشعر السرة، ويعتبر النسبة الأكبر لتكوين هذا الوبر هو عند الرجال ويرجع هذا الأمر إلى أن الرجال لديهم شعر كيف عن النساء في هذه المنطقة، كما أوضحت الدراسات إلى أن لون هذا الوبر مائل للأزرق، وهذا نظرا إلى لون الملابس التي يرتديها الشخص مع لون البشرة أيضا فإذا كان الشخص فاتح اللون، فذلك تكون درجة الوبر سوف تكون أفتح والعكس.

علاج وبر السرة

للقضاء على هذا الوبر يمكنك الاستحمام يوميا مع غسل شعر السرة جيدا، وأيضا ارتداء الملابس الواسعة حتى لا يتم الإحتكاك المباشر.

كما أنه من الممكن وضع الكحول في قطعة من القطن ويتم مسح السرة بها وهذا يتم مرة فقط كل أسبوع.

الإهتمام بالنظافة الشخصية

الاهتمام بالنظافة الشخصية هذا يتم من خلال عادات يقوم بها الإنسان للحفاظ على نظافة الجسم وصحته، ومن أهم هذه العادات الآتي: