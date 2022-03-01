نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جهاز كهربائي صغير ب 80 جنية سبب ارتفاع فاتوره الكهرباء الي 750 جنية أغلقة فورا قبل فوات الأوان في المقال التالي

عمر شويل - جدة مشكلة ارتفاع فاتورة الكهرباء من أبرز المشاكل التي تعاني منها الكثير من الأسر المصرية وذلك بسبب ارتفاع فاتورة الكهرباء بشكل كبير وهذا الأمر لا يتغير كل مرة ويكون في ازدياد مستمر، وهذه المشكلة تعاني منها الأسرة المصرية وتحاول العديد من الأسر التخلص من هذه المشكلة من خلال التقليل من استخدام العديد من الأجهزة الموجودة في المنزل ورغم ذلك فإن فاتورة الكهرباء لا تتغير وتأتي كل مرة مرتفعة، خلال هذا المقال سنتحدث عن طريقة يمكن من خلالها تقليل ارتفاع فاتورة التيار كهربائي، من خلال اكتشاف احد الاجهزة الصغيرة الموجودة في المنزل التي يتم استخدامها وتقوم باستهلاك قدر كبير من التيار الكهربائي.

‏جهاز صغير سبب ارتفاع فاتورة الكهرباء

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احد الاجهزة الكهربائية الصغيرة في المنزل التي تسبب ارتفاع فاتورة الكهرباء بشكل كبير هي غلاية الماء، وتعد غلاية الماء من أبرز الأجهزة التي تسبب ارتفاع ‏فاتورة الكهرباء بشكل كبير ورغم ذلك فهي من الأجهزة الصغيرة التي يكون لها سعر منخفض ولكن يتم تشغيل هذه الغلاية بشكل مستمر وهذا يؤدي إلى زيادة قدر كبير من التيار الكهربائي، لذلك لا بد من ترشيد استهلاك التيار الكهربائي من خلال التوقف عن استخدامها.

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استبدال الغلاية الكهربائية

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يمكن الإستغناء عن استخدام الغلاية الكهربائية من خلال ‏غلي الماء على ‏البوتاجاز العادي، وهذا يؤدي إلى ترشيد استهلاك الكهرباء بشكل كبير، لأنه عندما يتم غلي الماء داخل الغلاية الكهربائية فإن هذا يؤدي إلى تحويل الطاقة الكهربائية إلى طاقة حرارية وهذا يستلزم قدرا كبيرا من الطاقة الكهربائية، ويعمل على استهلاك قدر كبير من التيار وهذا يسبب ارتفاع كبير في فاتورة التيار الكهربائي، ورغم أن هذا الجهاز صغير إلا أنه يستهلك تيارًا كهربائيًا كبيرًا، لذلك يجب التوقف عن استخدام هذا الجهاز أو على الأقل التقليل من استخدامه.

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يمكن أيضا التقليل من استخدام هذا الجهاز من خلال فصل الجهاز عن الكهرباء في حالة التوقف عن استخدام الجهاز، ومحاولة عدم استخدام الجهاز أكثر من مرة خلال اليوم الواحد حتى لا يستهلك تيارا كهربائيًا كبيرًا رغم أنه من الأجهزة غير الضرورية في المنزل ويمكن الإستغناء عنه