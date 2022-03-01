العطلات الرسمية في رمضان 2022 موعد بداية الشهر الكريم وعدد ساعات الصوم

العطلات الرسمية في رمضان 2022 ، اقترب شهر رمضان المبارك ومعه يستعد الجميع لاستقباله بالعديد من التجهيزات الخاصة بالشهر الذي يمتلئ بالروحانيات القوية، ويسعى الجميع إلى تحقيق الاستفادة القوية من شهر رمضان المبارك، حيث أنه هو الشهر الذي فرض فيه الصيام وفيه تكثر الأعمال الخيرة، ففي شهر رمضان المبارك تتزايد الأعمال التي تحتاج إلى بعض التفرغ للعبادة، ولذلك يبحث الجميع لمعرفة الإجازات والعطلات الرسمية التي تتواجد في هذا الشهر الكريم لكي يتفرغ بها العباد إلى طاعة الله سبحانه وتعالى ويكثرون من الأعمال الخيرة.

العطلات الرسمية في رمضان 2022

تبدأ رؤية هلال شهر رمضان المبارك يوم الجمعة الموافق الأول من إبريل 2022، والموافق 29 شعبان 1443 هجريًا، وفقًا للبحوث الفلكية فأن شهر رمضان المبارك يحين موعده في الثاني من شهر إبريل 2022، يصادف أول أيام الشهر يوم السبت وهو إجازة رسمية وأولى أيام الإجازة المقررة في هذا الشهر الكريم، أما فيما يخص باقي أيام الإجازة فجاءت هذا العام كالتالي :

إجازة عيد تحرير سيناء، عطلة رسمية تعطل بها المدارس والهيئات، وتكون يوم 25/4/2022 أي 24 من رمضان.

عطلة شم النسيم، 25/4/2022 الخامس والعشرين من شهر رمضان.

إجازة عيد العمال، 1/5/2022 والموافق 30 رمضان 2022.

العطل الرسمية التي يتم تأخيرها من منتصف الأسبوع إلى يوم الخميس لتكون نهاية الأسبوع، ويكون للعاملين في القطاع العام والطلاب إجازة رسمية الخميس والجمعة والسبت.

أيضا إجازة يوم الجمعة الرسمية لكل أسبوع، وفي هذا العام يحتوي الشهر على أربعة جمع.

عدد ساعات صوم شهر رمضان

يبدأ شهر رمضان المبارك يوم السبت الموافق 2/4/2022 فلكيًا وينتهي يوم الأحد 1/5/2022 أي أن مدة الشهر الكريم 30 يوم، وتكون عدد ساعات الصوم لهذا الشهر تقريبا 14.20 دقيقة، حيث يبدأ السحور لأول أيام رمضان السبت 2/4/2022 في الساعة 1.55 فجرًا، والامساك في 3.55 فجرًا، وتحين صلاة الفجر في تمام الساعة 4.15 فجرًا، والشروق في 5.43 فجرًا، أما صلاة المغرب فيحين وقتها في 6.14 دقيقة مساء، وتكون مدة الزيادة في مواقيت الصلاة ومواعيد الإمساك والإفطار دقيقة زائدة على مدار كل يوم من أيام الشهر الكريم، ولذلك دائمًا ما تناشد دار الإفتاء كافة المواطنين ضرورة مراعاة فروق التوقيت بين المحافظات لصيام صحيح.