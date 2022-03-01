شوف عروض أسواق التميمي تخفيضات رائعة على مئات السلع

يمكنكم الاستمتاع بمعرفة آخر عروض أسواق التميمي في المملكة العربية السعودية لهذا الأسبوع حيث يضم بروشور العروض باقة متنوعة من الخصومات على مئات الأصناف. وتعد سلسلة اسواق التميمي واحدة من أسرع السلاسل نمواً داخل المملكة، وقد تم التصويت من جانب العديد من العملاء لضمها إلى أفضل مائة علامة تجارية رواجاً خمس مرات متتالية خلال العام الماضي. تقوم المجموعة باستيراد العديد من السع الغذائية والخضراوات والفاكهة وغيرها العديد من المنتجات اللتي تعرضها داخل فروعها من مختلف دول العالم. وذلك في سبيل الوفاء بجميع احتياجات العملاء.

أسواق التميمي

توفر المجموعة عدة عروض حصرية بمناسبة افتتاح فرع أبها الجديد ومن بين المنتجات المعروضة قطعيات مختلفة من اللحوم، وأنواع متعددة من الأسماك وكذلك الفواكه والخضراوات الطازجة.

احصل على خصم بقيمة ثلاثين ريال عند طلب كيلو من لحم العجل الطازج بالعظم مقابل 29.95 ريال بدلاً من 59.95 ريال.

اشتري كيلو من فخذ لحم غنم روماني بسعر 45.95 ريال بدلاً من 74.95 ريال.

كتف لحم غنم روماني مقابل 44.95 ريال بدلاً من 70.05 ريال.

احصل على كيلو من سمك عندك حجم وسط بسعر 15.95 ريال بدلاً من 21.95 ريال.

عبوة ترويجية تحتوي على عبوتين من زيت الذرة عافية سعة العبوة 1.5 لتر بسعر 39.95 ريال بدلاً من 52.95 ريال.

عروض التميمي

اشتري أرز سيلا بسمتي أبيض المهيدب مقابل 69.95 ريال بدلاً من 93.95 ريال أو أرز بسمتي بنجابي الوليمة وزن الكيس 10 كيلو جرام بسعر 56.95 ريال بدلاً من 86.95 ريال. مع العلم أن الكمية المسموح بها لكل عميل 2 حبة فقط كحد أقصى.

احصل على ثلاث حبات من معكرونة أصناف متنوعة قودي مقابل 9.95 ريال بدلاً من 17.55 ريال.

دجاج كامل دو وزن كيلو بسعر 117.95 ريال بدلاً من 165.95 ريال بخصم قدره 48 ريال يسمح لكل عميل بشراء 2 كرتون فقط.

التميمي