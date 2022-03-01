شوف عروض ساكو saco اليوم على مستلزمات المنزل وتخفيضات رمضان من متجر ساكو السعودية

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عمر شويل - جدة عروض ساكو saco اليوم على مستلزمات المنزل العصرية، تمتعوا بخصومات مذهلة مع تخفيضات رمضان من متجر ساكو السعودية، وعروض مذهلة وحصريةعلى أسعار المنتجات من لوازم واحتياجات المنزل في شهر رمضان المبارك، حيث تكثر العزائم وتزداد الحاجة إلى الأدوات والمعدات التي تساعد على تسهيل عملية إعداد الإفطار للصائمين، وبالتالي يوفر لكِ متجر ساكو منتجات عالية الجودة، تتمتع بالذوق الرفيع مصنوعة من أجود الخامات لإضفاء لمسات من الفخامة والأناقة إلى منزلك، وتشمل العروض على بعض الأجهزة الكهربائية المختارة والتي تسهل من عملية تحضير الطعام والمشروبات المفضلة في شهر رمضان، هذه العروض سارية منذ 1 مارس 2022 وحتى 8 إبريل 2022، ومتوفر بجميع فروع ساكو وعبر موقع ساكو الرسمي لمحبي التسوق أون لاين.

عروض ساكو saco اليوم على مستلزمات المنزل

لا تخلو المنازل من مظاهر البسمة واللمسات الرمضانية الأنيقة من وحدات إضاءة يشتهر بها العالم العربي ووالدول الإسلامية وهي الفوانيس، التي تضفي المزيد من المرح على الأجواء الرمضانية، يوفر لكم متجر ساكو مجموعة متنوعة من أجدد تصميمات الفوانيس الرمضانية الأنيقة المتميزة بزخارفها المعتادة، بحيث تضفي الإضاءة الخافتة وتصلح للديكور بمختلف صيحاته داخل المنزل وخارجه، ويمكن استخدامها لأكثر من غرض منها أغراض تكاملية مع جميع عناصر الديكور الأخرى، أو الإستمتاع بأوقات ولحظات عامرة بالسلام والإسترخاء طوال الشهر الكريم.

فانوس فالينسيا مقاس 10×10×16 سم بسعر 15 بدلًا من 19.75 ريال.

عرض على فانوس زجاج أخضر 20×18×49 سم بسعر 119 بدلًا من 169 ريال.

فانوس انتيك برونزي 27.5×23×59.5 سم بسعر 149 بدلًا من 199 ريال.

تخفيضات رمضان من ساكو

يعرض متجر ساكو Saco بالسعودية بجميع الفروع مجموعة مختارة من التصاميم الفريدة لسجادة الصلاة والمنسوجة من خامات عالية الجودة تضفي المزيد من الأناقة والجاذبية على الأجواء الرمضانية المفعم بها المنزل، تصاميم مختارة من الصناعة السعودية أنيقة تساعد المصلين على قضاء أوقاتهم بشكل آمن في المنزل مع جميع أفراد العائلة.

جديد سجادة منسوجة هندسية التصميم للصلاة 70×110 سم أو سجادة صلاة بتصميم الكعبة 70×110 سم بسعر 119 ريال.

سجادة صلاة منسوجة بتصميم أفران 70×110 سم أو بتصميم باب أو مزخحرفة الشكل بسعر 159 بدلًا من 179.75 ريال.

عرض سجادة صلاة منسوجة بتصميمات من الخط العربي 70×110 سم بسعر 119 ريال.

متجر ساكو

يوفر متجر ساكو مجموعة متنوعة من أطقم الغرف المصنوعة من البورسلين والخزف الأنيقة، تتنوع لتكفي جميع احتياجات العائلة ومتوفر بتصميمات عصرية وخامات عالية الجودة، تمتعوا بأجدد المنتجات والأدوات والأجهزة من مستلزمات المنزل من خلال التسوق عبر موقع ساكو Saco الإلكتروني بالمملكة السعودية، وإتمام عملية التسوق أون لاين، وبإمكانكم اختيار القطع المفضلة دون الحاجة لشراء جميع القطع.

قدمنا لكم بعض معروضات متجر ساكو الإلكتروني في تخفيضات رمضان، ونوافيكم بكافة تفاصيل باقي العروض فتابعونا لمعرفة المزيد من عروض رمضان 1443 في السعودية، وجميع عروض متاجر السعودية الجديدة فور صدورها.