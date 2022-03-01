تفسير حلم سقوط الأسنان وعلاقته بالرزق الوفير وإنجاب الأطفال، ومتى يكون شر؟

ربما يعبر حلم سقوط الأسنان عن وجود الصعوبات في تحقيق هدف معين لشخص ما، أو ربما يدل على سداد ديون في حالة الشخص المدين، وإذا رأى الشخص أسنانه تقع كلها مرة واحدة ولكن هذا الشخص قد جمع أسنانه في ثيابه فهذا يدل على أنه سوف يعيش فترة طويلة من الزمن، وسنتعرف فيما يلي على تفسيرات عديدة ومتخلفة لأشخاص مختلفة حسب رؤية وحالة كل شخص منهم يمكن تفسير حلمه أو رؤيته.

تفسير حلم سقوط الأسنان في كتاب النابلسي

تم تفسير سقوط صف الأسنان الأعلى في اليد وفقًا لبعض التفسيرات الموجودة في كتاب النابلسي حيث قال بأن الشخص الذي يحلم بهذا الحلم سوف يحصل على مال، أما لو وقعت الأسنان في حجر الشخص فهذا يدل على أن الشخص سوف يرزق بمولود صبي، أما إذا سقطت الأسنان على الأرض فهذا يدل على الوفاة، في حين لو رأى الشخص بأن أسنانه سقطت واختفت ولم يعد يراها فهذا يدل على موت أفراد أسرته قبله، أما إذا سقطت الأسنان السفلية فهذا يشير إلى الوجع والألم والضيق والحزن، وإذا سقطت الأسنان ولم يعد الشخص قادر على تناول الطعام فهذا يشير إلى الفقر.

تفسير حلم سقوط الأسنان لابن سيرين

فسر ابن سيرين سقوط الأسنان وفقًا للتفسير الآتي:

إذا رأى الشخص أسنانه العليا تسقط داخل يده فهذا يشير إلى حصول الشخص على مال.

أما إذا سقطت الأسنان في حجر الشخص أو كمه فهذا يشير إلى أن الشخص سيرزق بمولود صبي وفقًا للآية الكريمة قال تعالى “ويكلم الناس في المهد” وهذه إشارة إلى الحجر.

أما في حالة رؤية الشخص الأسنان تسقط على الأرض وتختفي فهذا يشير إلى وفاة أفراد أسرته قبله.

أما إذا سقطت الأسنان وجمع الشخص الساقط منها فهذا يشير على الاستفادة من النصيحة.

تفسير ابن سيرين رؤية الأسنان

رؤية الأسنان بشكل عام تدل على أسرة الشخص وعائلته، فكل جزء من الأسنان يعبر عن فرد معين في الأسرة أو العائلة فمثلًا: