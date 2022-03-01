نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض العثيم السعودية لنهاية فبراير وخصومات رهيبة على البقالة المنزلية الأساسية في المقال التالي
عروض العثيم السعودية لنهاية فبراير، عبر محركات البحث المختلف هناك مجموعة من الأسئلة تدور حول العروض الخاصة بأسواق العثيم، وموعد هذه العروض والمنتجات التي ستكون عليها العروض، وذلك لأن خلال شهر فبراير تقوم أسواق عبدالله العثيم بعمل مجموعة كبيرة من التخفيضات والعروض على مجموعة كبيرة من منتجاتها بمناسبة انتهاء فصل الشتاء، وإليكم خلال موضوع هذا اليوم سيكون عن بعض العروض الخاصة بأسواق العثيم لشهر فبراير.
عروض العثيم وخصومات أسبوع اللحوم وتنزيلات الساع الغذائية بالمملكة
أسواق عبد الله علي العثيم
كانت فكرة وتأسيس أسواق عبدالله علي العثيم من قبل رجل الأعمال السعودي عبد الله صالح علي العثيم، والذي قام بتأسيسه في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية في الثمانينات من القرن الماضي، ولكن نجح نجاح كبير في هذا المشروع وأصبح مميزة جدًا في السعودية ومفضله لدى معظم المواطنين، ويوجد داخله مجموعة كبيرة من المنتجات التي يحتاج إليها جميع المنازل.
أفضل عروض العثيم الاسبوعية
تقدم أسواق العثيم مجموعة من العروض المتميزة كل اسبوع وإليكم بعض هذه العروض خلال السطور القادمة:
- عروض العثيم اليوم الاثنين بزلاء خضراء هورتكس مع جزر 4 حبات بسعر 14.25 ريال سعودي.
- تخفيضات العثيم لاتينا بازلاء مجمدة 3 حبات بسعر 11 ريال سعودي.
- العثيم العروض الترويجية 3 حبات فاصوليا هالي بسعر 5.90 ريال سعودي.
- مهرجان الطازج العثيم كاسترد هالي بودرة 3 حبات بسعر 11.50 ريال سعودي.
- عروض العثيم الاثنين معجون طماطم فيكتو بسعر 7.50 ريال سعودي.
- عروض اسواق العثيم ورق عنب أميفا بسعر 12.50 ريال سعودي.
- عروض العثيم الاثنين اليوم صدور دجاج طرية لاتينا بسعر 26.95 ريال سعودي.
- عروض العثيم الرياض اليوم كريمة تزيين هالي للكيك 4 حبات بسعر 14.25 ريال سعودي.
- العثيم ماركت اكتساب مياه هالي سعر الكرتونة 11.95 ريال سعودي.
- عروض هايبر العثيم كريم كراميل رياض فود بسعر 43.95 ريال سعودي.
- عروض العثيم جده نشا الذرة رياض فود بسعر 13.95 ريال سعودي.
- عروض الاثنين العثيم كاسترد زدني بودر بسعر 5.95 ريال سعودي.
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