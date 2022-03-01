اسهل واسرع طريقة لتنظيف الممبار والكرشة بسرعة الصاروخ بمكون عبقرى وازالة السواد والزفارة بدون كحت

اسهل واسرع طريقة لتنظيف الممبار والكرشة ، الكثير من الأسر المصرية تبحث عن طريقة سهلة وبسيطة لتنظيف الممبار والكرشة خاصة في عيد الأضحى المبارك، حيث أن البعض يقبل على تناول هذا النوع من اللحوم ولكن يجب أن يتم تنظيفها بدقة شديدة حتى تكون خالية من الشوائب والدهون، وهناك العديد من الطرق الذي يمكن أن تستخدم عند تنظيف الممبار والكرشة منها طرق تستدعي استخدام بعض المكونات المنزلية التي تستخدم في أشياء أخرى، ومعاً سوف نوضح لكم أسهل طرق تنظيفها في البيت.

اسهل واسرع طريقة لتنظيف الممبار والكرشة

يوجد العديد من الطرق الذي يتم استخدامها عند تنظيف الممبار والكرشة وجميعها طرق أمنة جداً ولا يمكنها أن تضرر بالصحة مهماً كان ومن هذه الطرق الآتي:

تنظيف الكرشة بالبكينج بودر

يتم استخدام البكينج بودر عادة عند تحضير أنواع عديدة من الحلويات والمخبوزات ولكن اليوم يمكن أن يتم استخدام البكينج بودر في تنظيف الكرشة كما يلي:

في قدر عميق يتم وضع 3 ملعقة كبيرة من البكينج بودر.

ثم يضاف له 2 لتر ماء ساخن قلبي المكونات مع بعضها جيداً.

يتم وضه الكرشة في الماء الساخن وانتظري 5 دقائق.

بعد انتهاء الوقت يتم استخراج الكرشة من الماء وتستخدم السكين الحاد في إزالة الطبقة الخضراء الموجودة بها إذا لم يتم تنظيفها ويتم تكرار التنظيف مرة أخرى.

ولكي تقضي على الرائحة الكريهة النابعة من الكرشة يتم إضافة فنجان من الخل والليمون ومن ثم يتم إضافة الماء الفتر وابدئي مرة أخرى في تنظيف الكرشة.

طريقة تنظيف الممبار بالكربونات

تعد واحدة من الطرق الذي تساعد على إزالة الدهون والشوائب العالقة في الممبار ويتم استخدامها بكل سهولة كالآتي: